СПРЕМА СЕ КРУПНА НЕВОЉА ЗА РУСИЈУ, ПРОЦУРИО ДОКУМЕНТ!  Ево на шта намерава да удари ЕУ!

19.10.2025. 15:46 15:57
Пише:
Дневник
Извор:
Ало.рс
s
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Европска унија настоји да повећа овлашћења Уније како би могла да врши инспекције бродова из руске “флоте у сенци”, показује документ припремљен за састанак шефова дипломатије ЕУ у понедељак, у који је Политико имао увид.

ЕУ такође разматра санкционисање пружања логистичке подршке бродовима флоте у сенци.

Бродови који транспортују руску нафту, а плове под различитим заставама како би избегли санкције ЕУ, имају широке импликације по Унију, пошто не само да помажу руску ратну економију, већ представљају и претњу по животну средину и безбедност пловидбе, наводи се у документу на пет страна који је припремила Европска  служба за спољне послове ЕЕАС.

Како се наводи, бродови флоте у сенци су такође ризик по критичну инфраструктуру и могу да буду коришћени као платформе за хибридне нападе на територију ЕУ.

Сумња се да су ова пловила у неким случајевима места за лансирање руских дронова који се користе за извиђање важних западних локација и ометање авио саобраћаја на цивилним аеродромима.

Како се наводи у документу ЕЕАС, нацртом декларације о јачању оквирног Међународног закона о морима “обезбедио би се додатни инструмент чланицама ЕУ да повећају ефикасност својих акција и добију разлог да могу да ступе на ове бродове и изврше њихову инспекцију”.

Нацртом декларације предвиђа се постизање могућих билатералних споразума између земаља под чијом заставом плове ови бродови и ЕУ о инспекцијама пловила, навела је ЕЕАС.

Циљ је да се нацрт декларације финализује до краја новембра и да се усвоји на наредном састанку шефова дипломатија ЕУ, наводи Политико.

Након што чланице Уније буду подржале декларацију, шефица дипломатије ЕУ Каја Калас затражиће овлашћење од Европског савета да отвори преговоре о билатералним споразумима са земљама за које буде утврђено да под њиховом заставом плове бродови из флоте у сенци, наведено је у документу.

Ало.рс

Русија европска унија флота
Извор:
Ало.рс
Пише:
Дневник
Вести Свет
