СПРЕМА СЕ КРУПНА НЕВОЉА ЗА РУСИЈУ, ПРОЦУРИО ДОКУМЕНТ! Ево на шта намерава да удари ЕУ!
Европска унија настоји да повећа овлашћења Уније како би могла да врши инспекције бродова из руске “флоте у сенци”, показује документ припремљен за састанак шефова дипломатије ЕУ у понедељак, у који је Политико имао увид.
ЕУ такође разматра санкционисање пружања логистичке подршке бродовима флоте у сенци.
Бродови који транспортују руску нафту, а плове под различитим заставама како би избегли санкције ЕУ, имају широке импликације по Унију, пошто не само да помажу руску ратну економију, већ представљају и претњу по животну средину и безбедност пловидбе, наводи се у документу на пет страна који је припремила Европска служба за спољне послове ЕЕАС.
Како се наводи, бродови флоте у сенци су такође ризик по критичну инфраструктуру и могу да буду коришћени као платформе за хибридне нападе на територију ЕУ.
Сумња се да су ова пловила у неким случајевима места за лансирање руских дронова који се користе за извиђање важних западних локација и ометање авио саобраћаја на цивилним аеродромима.
Како се наводи у документу ЕЕАС, нацртом декларације о јачању оквирног Међународног закона о морима “обезбедио би се додатни инструмент чланицама ЕУ да повећају ефикасност својих акција и добију разлог да могу да ступе на ове бродове и изврше њихову инспекцију”.
Нацртом декларације предвиђа се постизање могућих билатералних споразума између земаља под чијом заставом плове ови бродови и ЕУ о инспекцијама пловила, навела је ЕЕАС.
Циљ је да се нацрт декларације финализује до краја новембра и да се усвоји на наредном састанку шефова дипломатија ЕУ, наводи Политико.
Након што чланице Уније буду подржале декларацију, шефица дипломатије ЕУ Каја Калас затражиће овлашћење од Европског савета да отвори преговоре о билатералним споразумима са земљама за које буде утврђено да под њиховом заставом плове бродови из флоте у сенци, наведено је у документу.