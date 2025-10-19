ТИНЕЈЏЕРКА (17) НАПРАВИЛА ЖУРКУ ПА ЈОЈ УПАЛА ПОЛИЦИЈА 200 незваних гостију изазвало хаос
Забава, коју је приредила једна 17-годишњакиња у немачком граду Бремену, завршила се интервенцијом полиције пошто се журци придружило 200 незваних гостију који су починили бројне преступе, преносе данас немачки медији.
Мала кућна забава, коју је организовала девојка, измакла је контроли након што су се на друштвеним мрежама прошириле приче о журци које су привукле бројне незване младе људе, саопштила је полиција, пренео је лист Шпигел.
Забава се завршила тако што је интервенисало чак 12 полицијских возила, а припадници полиције рашчистили су гужву и незване госте.
Како преноси немачки лист, комшије су позвале полицију због прегласне музике и буке у улици.
Полиција је најпре блокирала улаз у кућу у коју је пристизало све више незваних гостију који су улазили из баште.
Незвани гости направили су неред у кући, а домаћица забаве пријавила је и да јој је из новчаника украден новац.
Након што је први талас незваних придошлица прошао, после поноћи је пристигла група од још 60 њих. Они су били веома бучни и инсистирали на томе да се забава настави.
Све се завршило тако што је полиција на крају испратила госте до оближње железничке станице након провере њихових личних докумената, пренео је Шпигел.
Поднето је и више тужби за оштећивање имовине и крађу, навео је лист.