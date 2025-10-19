few clouds
Хорор у Лесковцу ПОСЛЕ КРАЋЕ СВАЂЕ ПОКУШАО ДА УБИЈЕ ТАШТУ Жена задобила повреде опасне по живот

19.10.2025. 19:18 19:23
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Pixabay.com

До инцидента је дошло након краће расправе

Припадници Министарства унутрашњих послова у Лесковцу ухапсили су Н.Ж. (1973) из околине тог града, због сумње да је оштрим предметом ударио своју седамдесетчетворогодишњу ташту у пределу главе и тако јој нанео тешке телесне повреде опасне по живот, саопштено је вечерас из Полицијске управе у Лесковцу. 
    

Како наводе, до инцидента је дошло након краће расправе, а Н.Ж. осумњичен је да је извршио кривично дело убиство у покушају. 
    

Осумњиченом је, по овлашћењу Вишег јавног тужилаштва у Лесковцу, одређено задржавање до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужиоцу.
 

Вести Хроника
