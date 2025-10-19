overcast clouds
У ЦРНОЈ ГОРИ УХАПШЕН АЛЕКСАНДАР ВУКИЋЕВИЋ Члан кавачког клана за којим је расписана међународна потерница

19.10.2025. 20:51 20:56
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Црногорско Министарство унутрашњих послова саопштило је да је вечерас на подручју Зете, после вишемесечне потраге и оперативног рада, по међународној потерници ухапшен А.В. (37), за кога подгорички медији наводе да је у питању Александар Вукићевић, који је осумњичени члан кавачког клана.

Црногорски МУП наводи да је ухапшени мушкарац члан једне организоване криминалне групе за којим је расписана међународна потерница због криминалног удруживања.

У саопштењу се наводи да је црногорска Управа полиције кроз проактивне мере и радње идентификовала јаку логистичку мрежу која је пружала подршку А.В. за скривање и кретање.

Додаје се да Управа полиције располаже оперативним сазнањима о другим повезаним лицима, и да наставља са предузимањем мера и радњи у циљу разбијања мреже подршке члановима организованих криминалних група.

Како преноси РТЦГ, у полицијској акцији на подручју Зете данас је, по међународној потерници, ухапшен Александар Вукићевић, који је по наводима РТЦГ осумњичени члан кавачког клана.

кавачки клан хапшење међународна потерница
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Регион
