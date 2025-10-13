УХАПШЕН ЧЛАН „КАВАЧКОГ КЛАНА“ БЛИЗАК ЗВИЦЕРУ Крста Марош „пао“ у Малаги по Интерполовој потерници
ПОДГОРИЦА/МАЛАГА Високопозиционирани члан организоване криминалне групе „Кавач“ Крста Марош (47) ухапшен је у шпанском граду Малаги.
Он је ухапшен по „црвеној“ потерници Интерпола Црна Гора. Како сазнаје портал РТЦГ из Управе полиције, реч је о истакнутом члану клана „Кавач“, блиском Радоју Звицеру.
Управа полиције саопштила је да је ухапшеног тражила због присуства суђењу у кривичном поступку који се против њега води због сумње на извршење кривичног дела стварања криминалне организације и тешког убиства.
– Директном разменом података надлежних служби за циљане потраге Управе полиције и тимова за циљане потраге земаља Европске уније, полиција је дошла до сазнања о локацији траженог лица које је при скривању користило више лажних идентитета. Континуиране циљане мере и радње, темељно планирање и интензивна размена оперативних и обавештајних информација са органима за спровођење закона Краљевине Шпаније резултирале су лишењем слободе овог лица. М.К. важи за једног од истакнутих чланова високоризичне криминалне групе са територије Црне Горе – наводи се у полицијском саопштењу.
Додају да следи даља комуникација између правосудних органа Црне Горе и Краљевине Шпаније у оквиру екстрадиционог поступка.