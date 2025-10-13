(ВИДЕО) СНИМАК КОЈИ ЈЕ РАСТОПИО СРБИЈУ Момци помажу чувеном ужичком кокичару Пећинку
Дирљив снимак из Ужица јутрос је обишао интернет. Двојица младића прискочила су у помоћ старој легенди града ког сви знају као Пећинко након његовог напорног дана.
Ужичка легенда Пећинко након још једне вечери кокања кокица у центру скупио је своје ствари и кренуо кући. Старац је једва гурао свој киоск узбрдо, а онда су му двојица момака притекла у помоћ.
"Пећинко је легенда ужичких улица, он је познати и легендарни продавац кокица, добри Пећинко, све теже гура своја колица, али се увек нађу добри људи који му помогну да стигне до куће. Годинама је његов мирис кокица на Градском тргу и данас, упркос годинама, Пећинко не одустаје", стоји у опису видеа.
Испод снимка низали су се коментари. Људи су славили легенду града, али и упућивали похвале младићима са снимка.
- Kолико ми је лепо толико ми је и претужно. Зашто људи тако стари и изнемогли морају да раде, зашто?;
- Свака част момцима. Хвала богу има још добре деце овде;
- Или да му се обезбеди киоск или да му се купи моторић са приколицом - писали су људи...