ПОСКУПЉУЈЕ ИЗРАДА ЛИЧНИХ ДОКУМЕНАТА Више ће се плаћати и хитна израда папира, ево којој групи грађана остају исте цене!
Ускоро се очекује повећање цена
Грађане у Немачкој ускоро чекају готово десет милиона евра додатних трошкова: цена новог личног документа знатно ће порасти, а скупљи ће бити и хитни путни документи, пише Феникс магазин.
Према плановима Савезног министарства унутрашњих послова, издавање нове личне карте за особе старије од 24 године поскупеће с 37 на 46 евра, како стоји у нацрту предлога уредбе.
За грађане млађе од 24 године цена ће остати 22,80 евра. О томе је први писао лист Билд.
Према истом предлогу, четвороструко ће поскупети и путна исправа коју издаје савезна полиција као замена за пасош – с 8 на 32 евра.
Тај хитни документ може се издати на граничним прелазима и важи три месеца, у случајевима када се непосредно пре путовања открије да је пасош или лична истекла.
У образложењу повећања цена стоји да је циљ покрити стварне трошкове обраде захтева.