13.10.2025.
ПОСКУПЉУЈЕ ИЗРАДА ЛИЧНИХ ДОКУМЕНАТА Више ће се плаћати и хитна израда папира, ево којој групи грађана остају исте цене!

13.10.2025. 10:58 11:05
Пише:
Дневник
Извор:
fenix-magazine.de
pasoš
Фото: unsplash.com

Ускоро се очекује повећање цена

Грађане у Немачкој ускоро чекају готово десет милиона евра додатних трошкова: цена новог личног документа знатно ће порасти, а скупљи ће бити и хитни путни документи, пише Феникс магазин.

Према плановима Савезног министарства унутрашњих послова, издавање нове личне карте за особе старије од 24 године поскупеће с 37 на 46 евра, како стоји у нацрту предлога уредбе.

За грађане млађе од 24 године цена ће остати 22,80 евра. О томе је први писао лист Билд.

Према истом предлогу, четвороструко ће поскупети и путна исправа коју издаје савезна полиција као замена за пасош – с 8 на 32 евра.

Тај хитни документ може се издати на граничним прелазима и важи три месеца, у случајевима када се непосредно пре путовања открије да је пасош или лична истекла.

У образложењу повећања цена стоји да је циљ покрити стварне трошкове обраде захтева.

немачка лична карта пасош Цена
