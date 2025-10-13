few clouds
13°C
13.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1682
usd
101.2252
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НЕМАЦ УХАПШЕН НАКОН ГРОЗНЕ СЦЕНЕ НАОЧИГЛЕД СВИХ ПРОЛАЗНИКА Голуб слетео, а он га усмртио згазивши га ногом! Ево колика га казна чека

13.10.2025. 10:48 10:53
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
golub
Фото: unsplash.com

Један случај у немачком граду Кулмбаху оставио је пролазнике у неверици, па је полиција позвана на лице места.

Све је почело када је човек испустио комад помфрита док је јео на тргу Холцмаркт. Голуб није пропустио прилику, одмах се спустио и зграбио залогај са пода.

Оно што је уследило шокирало је сведоке - према полицијском извештају, човек је прво нагазио голубу на реп, а затим га убио снажним ударцем ногом.

Сведоци су одмах реаговали, позвали полицију и задржали 58-годишњака до доласка службеника.

Полиција још није открила да ли ће против мушкарца бити подигнута оптужница, али подсећају да немачки закон јасно каже да је намерно убијање животиње кривично дело, кажњиво са до три године затвора или новчаном казном.
 

 

немачка голуб
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај