НЕМАЦ УХАПШЕН НАКОН ГРОЗНЕ СЦЕНЕ НАОЧИГЛЕД СВИХ ПРОЛАЗНИКА Голуб слетео, а он га усмртио згазивши га ногом! Ево колика га казна чека
13.10.2025. 10:48 10:53
Коментари (0)
Један случај у немачком граду Кулмбаху оставио је пролазнике у неверици, па је полиција позвана на лице места.
Све је почело када је човек испустио комад помфрита док је јео на тргу Холцмаркт. Голуб није пропустио прилику, одмах се спустио и зграбио залогај са пода.
Оно што је уследило шокирало је сведоке - према полицијском извештају, човек је прво нагазио голубу на реп, а затим га убио снажним ударцем ногом.
Сведоци су одмах реаговали, позвали полицију и задржали 58-годишњака до доласка службеника.
Полиција још није открила да ли ће против мушкарца бити подигнута оптужница, али подсећају да немачки закон јасно каже да је намерно убијање животиње кривично дело, кажњиво са до три године затвора или новчаном казном.