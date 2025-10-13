few clouds
(ФОТО) ПРВА ФОТОГРАФИЈА АЛОНА ОХЕЛА НАКОН ШТО ГА ЈЕ ХАМАС ПРЕДАО Погледајте како изгледа након ДВЕ ГОДИНЕ ЗАРОБЉЕНИШТВА

13.10.2025. 10:20 11:07
Пише:
Дневник
Извор:
Курир
najnovija vest opsta
Фото: Дневник

На мрежама се појавила прва фотографија држављанина Србије Алона Охела након ослобађања из заробљеништва Хамаса у којем је провео две године и 5 дана.

Слика је настала након што је ослобођено 7 талаца, међу којима је и наш држављанин Алон Охел, по преласку границе у Израел.

Након прегледа на пункту, сачекале су их њихове породице.
 

Израел хамас Алон Охел новосађанин
Извор:
Курир
Пише:
Дневник
Вести Друштво
(ВИДЕО) ОГЛАСИЛИ СЕ РОДИТЕЉИ АЛОНА ОХЕЛА! Држављанин Србије ослобођен из пакла Газе МАМА И ТАТА ПРЕСРЕЋНИ: "Невероватно, он стоји на својим ногама и смеје се!"
najnovija vest opsta

(ВИДЕО) ОГЛАСИЛИ СЕ РОДИТЕЉИ АЛОНА ОХЕЛА! Држављанин Србије ослобођен из пакла Газе МАМА И ТАТА ПРЕСРЕЋНИ: "Невероватно, он стоји на својим ногама и смеје се!"

13.10.2025. 09:26 09:35
(ВИДЕО) ТРЕНУЦИ КОЈИ ЛЕДЕ И ГРЕЈУ СРЦЕ Породица Алона Охела слави његов повратак ОГЛАСИЛИ СЕ БАБА И ДЕДА
а

(ВИДЕО) ТРЕНУЦИ КОЈИ ЛЕДЕ И ГРЕЈУ СРЦЕ Породица Алона Охела слави његов повратак ОГЛАСИЛИ СЕ БАБА И ДЕДА

13.10.2025. 07:50 08:06
ЧЕКАЊЕ ЈЕ ГОТОВО Алон Охел и још шест талаца НА ПУТУ КА СЛОБОДИ!
a

ЧЕКАЊЕ ЈЕ ГОТОВО Алон Охел и још шест талаца НА ПУТУ КА СЛОБОДИ!

13.10.2025. 07:20 07:23
ПОСЛЕ ДУГИХ ПРЕГОВОРА! Хамас одједном пушта ПРЕОСТАЛИН 20 живих талаца МЕЂУ ЊИМА је и држављанин Србије!
да

ПОСЛЕ ДУГИХ ПРЕГОВОРА! Хамас одједном пушта ПРЕОСТАЛИН 20 живих талаца МЕЂУ ЊИМА је и држављанин Србије!

Хамас ће одједном ослободити 20 живих талаца, међу њима би требало да буде и држављанин Србије
09.10.2025. 19:06 19:14
Више о теми
„ОСЛЕПЕО ЈЕ НА ЈЕДНО ОКО“ Огласила се породица Новосађанина Алона Охела, којег држи Хамас
s

„ОСЛЕПЕО ЈЕ НА ЈЕДНО ОКО“ Огласила се породица Новосађанина Алона Охела, којег држи Хамас

НОВОСАЂАНИН И ДАЉЕ ТАОЦ ХАМАСА Мајка отетог Алона Охела пред пут у САД: Време да вратимо Алона и остале таоце
Youtube prinstcrin/NewsNation

НОВОСАЂАНИН И ДАЉЕ ТАОЦ ХАМАСА Мајка отетог Алона Охела пред пут у САД: Време да вратимо Алона и остале таоце

ПОДРШКА ОТЕТОМ НОВОСАЂАНИНУ Жути клавир за АЛОНА ОХЕЛА

ПОДРШКА ОТЕТОМ НОВОСАЂАНИНУ Жути клавир за АЛОНА ОХЕЛА

