(ФОТО) ПРВА ФОТОГРАФИЈА АЛОНА ОХЕЛА НАКОН ШТО ГА ЈЕ ХАМАС ПРЕДАО Погледајте како изгледа након ДВЕ ГОДИНЕ ЗАРОБЉЕНИШТВА
13.10.2025. 10:20 11:07
На мрежама се појавила прва фотографија држављанина Србије Алона Охела након ослобађања из заробљеништва Хамаса у којем је провео две године и 5 дана.
Слика је настала након што је ослобођено 7 талаца, међу којима је и наш држављанин Алон Охел, по преласку границе у Израел.
Након прегледа на пункту, сачекале су их њихове породице.
Alon Ohel is in Israel pic.twitter.com/TMQWJ1LKWf
— Gal G., Adv 🇮🇱🌵 (@ICK_GalG) October 13, 2025