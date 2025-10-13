(ВИДЕО) ОГЛАСИЛИ СЕ РОДИТЕЉИ АЛОНА ОХЕЛА! Држављанин Србије ослобођен из пакла Газе МАМА И ТАТА ПРЕСРЕЋНИ: "Невероватно, он стоји на својим ногама и смеје се!"
Родитељи Алона Охела, српског држављанина који је био заробљен у Гази, са нестрпљењем чекају да га виде у бази у Израелу и кажу да су видели слике свог сина.
- Видели смо Алона сада, изгледа невероватно, стоји на својим ногама. Он је једноставно он. Сладак је, ма не можете да замислите - каже његова мајка Идит Охел.
- Он се и смеје - рекао је Коби Охел.
Славље у дому породице Охел
Велики број људи окупио се у кући породице Охел у Лавону на северу Израела, док прате пренос ослобађања Алона Охела из Газе.
You don't need to understand Hebrew to understand the pure joy and elation Alon Ohel's mother is expressing here.pic.twitter.com/QULmZSUDdf
— Yoni Leviatan (@songsofyoni) October 13, 2025
Сви носе мајице са Алоновим ликом, док пријатељи Идит Охел, Алонове мајке, узвикују његово име.
Алонови бака и дека су се обратили из породичног дома.
- У име целе породице, захваљујемо се одбрамбеним снагама и народу Израела и чекамо Алона код куће - поручили су они.
Хамас ослобађа таоце
Хамас је почео са ослобађањем израелских заробљеника из Газе. Заузврат, Израел ће пустити на слободу палестинске затворенике. Амерички председник Доналд Трамп стигао је на Блиски исток, где ће прво посетити Израел, а потом и Египат.
Очекује се да ће Трамп и египатски председник водити самит о миру у Гази, који ће бити одржан у Шарм ел Шеику.