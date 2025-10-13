ГРАФИТИ МРЖЊЕ НА ВЛАДИЧАНСКОМ ДВОРУ У МОСТАРУ: Оскрнављен објекат у којем је и Конзулат Србије
МОСТАР: На табли Музеја Саборне цркве у Мостару, који се налази испред Владичанског двора, у недељу су осванули графити "4. корпус" и "1981" што алудира на Четврти корпус тзв. Армије БиХ, који је покривао Херцеговину и навијачку групу "Ред арми" Фудбалског клуба ”Вележ”.
У згради Владичанског двора у Мостару, који је седиште Епархије захумско-херцеговачке и приморске, смештена је Црквена општина Мостар, Генерални конзулат Србије, Канцеларија Републике Српске и СПКД "Просвјета" Градски одбор Мостар.
Старешина Саборне цркве у Мостару Душко Којић каже да је овај призор јако узнемирио свештенство и све који улазе у ову зграду и да је јако лош осећај када знате да неко жели да оскрнави вашу имовину и да наруши односе.
"Ово су јако ружне поруке и не доприносе ничему добром у Мостару. Забринутост је већа, јер поред тога што је тај објекат под надзором полиције десио се овакав инцидент", каже Којић.
Генерални конзул Србије у Мостару Васо Гујић наводи да је затечен и непријатно изненађен сазнањем да је на табли испред зграде Владичанског двора у којем је смештен и Генерални конзулат Србије, исписана порука "4. корпус" и "1981".
"Не знам како тумачити исписану поруку, осим да неко жели да наруши веома добре односе између већинских Бошњака, који живе у близини Двора, и свештенста СПЦ, као и запослених у Генералном конзулату Србије у Мостару", казао је Гујић, пренела је Срна.
Немили догађај се, каже, десио на само неколико метара од кућице где се налази полицијско обезбеђење.
"Надам се да неће бити тешко пронаћи неодговорне појединце, тим пре што је тај простор покривен и камерама. Ми, као дипломатско представништво, у складу са дипломатском праксом, обратићемо се званичним институцијама БиХ да предузму мере из своје надлежности, како се овакви немили догађаји не би поновили у будућности", навео је Гујић.
Из Црквене општине Мостар кажу да су о инциденту обавестили МУП Херцеговачко-неретванског кантона.