ХИТНО СЕ ПОВЛАЧИ ПОПУЛАРНА ИГРАЧКА! Постоји ризик од дављења, али то није све

Фото: Screenshot Youtube / @pipecleanercraftsb

RAPEX систем за брзу размену информација о небезбедним производима који су стављени на јединствено тржиште ЕУ издао је упозорење о неисправности играчке за децу те о повлачењу исте из продаје.

У питању је светлосмеђа фалсификована "Лабубу" играчка са металним прстеном која се повлачи због двоструког ризика - хемијског и ризика од дављења.

Како се наводи у саопштењу, производ садржи мали део који се лако може одвојити (метални прстен). Мало дете би га могло ставити у уста и задавити се.

Осим тога, пластични материјал играчке има прекомерну концентрацију бис(2-етилхексил) фталата (ДЕХП) и дибутил фталата (ДБП) (измерене вредности до 0,02% и 1,64% по тежини, редом). Ови фталати могу штетно утицати на здравље, јер могу изазвати оштећења репродуктивног система. 

Хемијска опасност

Фталати (као што су ДЕХП и ДБП) су хемикалије које се често користе као омекшивачи пластике, нарочито у производима од ПВЦ-а (нпр. каблови, играчке, подне облоге, амбалажа). Њихова улога је да пластику учине савитљивијом и мекшом. Међутим, управо због своје хемијске структуре и начина на који се ослобађају из материјала, фталати могу представљати озбиљан ризик по здравље, нарочито код деце.

Фталати нису хемијски чврсто везани за пластику, па се лако ослобађају у околину – путем додира, прашине, ваздуха, хране или директног стављања предмета у уста (што је честа навика мале деце). На тај начин они улазе у организам орално, удисањем или преко коже. 

Зашто су штетни

1. Хормонски поремећаји (ендокрини дисруптори) 

ДЕХП и ДБП опонашају или ометају деловање природних хормона, посебно полних хормона (естрогена и тестостерона). То може довести до поремећаја у развоју репродуктивних органа, смањене плодности и проблема у развоју пубертета. 

2. Утицај на репродуктивни систем

Код мушке деце и адолесцената може узроковати смањење нивоа тестостерона и промене у развоју тестиса.

Код одраслих мушкараца повезује се са смањеним бројем и покретљивошћу сперматозоида.

Код жена може утицати на овулацију и повећати ризик од хормонских поремећаја.

3. Утицај на развој фетуса и деце 

Труднице изложене високим концентрацијама фталата могу пренети те супстанце на фетус. Студије указују на могући утицај на развој мозга, моторику и понашање детета.

4. Остали ефекти 

Дугорочно излагање може утицати на јетру, бубреге и ендокрини систем, па се зато њихова употреба у дечјим производима строго ограничава у ЕУ. 

Прописи

У Европској унији, према REACH регулативи, употреба ДЕХП-а, ДБП-а и сличних фталата у играчкама и производима за децу је забрањена или строго ограничена, јер чак и мале количине могу имати штетне последице током развоја. 

Подаци о производу

Производ: Плишана играчка 

Име: Лабубу Хаве а Сеат 

Фалсификат: ДА 

Бренд Поп Март (фалсификат) 

Земља порекла: НР Кина 

(Телеграф Бизнис)

повлачење са тржишта играчке
