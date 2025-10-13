few clouds
ДАНИЛОВИЋЕВА У ДРУГОМ КОЛУ У ОСАКИ: Олгу намучила 171. на свету

13.10.2025. 09:21
Дневник
Б92/Танјуг
danilovic
Фото: Youtube Printscreen/US open Tennis Championships

Српска тенисерка Олга Даниловић уписала је победу у првом колу турнира у Осаки из серије 250.

Даниловић је теже него што се очекивало савладала домаћу тенисерку Нао Хибино у три сета (2:1). Дуел 49. и 171. тенисерке света је трајао скоро два сата, а резултат по сетовима је био 6:4, 1:6, 6:2.

Олга је у овом сусрету показала превише осцилација, све до трећег сета када је успела да покаже разлику од класи. 

Лоше је ушла у меч и већ у првом гему допустила две брејк шансе противници које је спасла, а онда јој одузела сервис гем. Предност је кратко трајала – Хибино је одмах узвратила и вратила се у сет.

Тај сценарио се још једанпут поновио у првом делу игре. Штавише, Даниловић је сервирала за освајање првог сета када је Јапанка стигла и до другог брејка, али ни њу није држала концетрација. При резултату 5:4 за противницу је сервирала и допустила рибрејк за вођство Олге.

У другом сету се догодило потпуно помрачење наше представнице која је допустила чак три брејка Хибино. Имала је прилику да се врати после првог, а када у томе није успела пустила је сет низ воду и окренула се ка трећем (уз напомену да је имала проблема са коленом због којих је тражила медицински тајм-аут).

 

 

Испоставиће се то као исправна одлука, како је у сету одлуке доминирала и прошла даље.

Даниловић ће у наредној рунди играти против боље из дуела Ешлин Кругер и Марије Сакари.

Даниловић ће на турниру у Осаки наступити и у дубл конкуренцији. Српска тенисерка ће у пару са Румунком Жаклин Кристијан у осмини финала играти против Јапанке Нао Хибино и Пољакиње Катаржине Питер.

WТА турнир у Осаки се игра за наградни фонд од 275.094 долара.

олга даниловић тениски турнир
Б92/Танјуг
Дневник
Спорт Тенис
