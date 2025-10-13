ПРЕДСЕЗОНСКИ МЕЧЕВИ НБА ЛИГЕ: Денвер победио ЛА Клиперсе, Јокић убацио 12 поена, Богдановић није играо

Најефикаснији у екипи Денвера био је Ерон Гордон са 18 пооена. Српски кошаркаш Никола Јокић провео је на терену нешто више од 22 минута, а за то време забележио је 12 поена, девет скокова, шест асистенција, једну блокаду и једну украдену лопту уз једну изгубљену лопту.

У редовима ЛА Клиперса најбољи је био Кавај Леонард са 17 поена, док је Брук Лопез убацио 15.

Капитен кошаркашке репрезентације Србије Богдан Богдановић није играо за екипу ЛА Клиперса.

Кошаркаши Орланда победили су на свом терену екипу Мајамија резултатом 120:104. Најефикаснији у тиму Орланда био је немачки кошаркаш Франц Вагнер са 17 поена. У екипи из Мајамија био је Келел Вер са 24 поена и 10 скокова, док српски кошаркаш Никола Јовић није играо.

Кошаркаши Лос Анђелес Лејкерса савладали су на свом терену Голден Стејт 126:116. У победничком тиму најбољи је био Остин Ривс са 21 поеном, док су Руи Хачимура и Далтон Кнехт убацили по 16. У редовима Голден Стејта истакао се Брендон Подзиемски са 23 поена.

Кошаркаши Торонта победили су у гостима Вашингтон 113:112. Најефикаснији у екипи Торонта, коју са клупе предводи српски стручњак Дарко Рајаковић, био је Имануел Квикли са 18 поена.

Код домаћих, најбољи је био Си Џеј Мекалум са 19 поена. Српски кошаркаш Тристан Вукчевић провео је на терену нешто више од 16 минута, а за то време забележио је девет поена, четири скока, једну асистенцију, једну блокаду уз четири изгубљене лопте.

У осталим данашњим предсезонским мечевима НБА лиге, постигнути су следећи резултати: Бруклин - Финикс 111:109, Бостон - Кливленд 138:107, Милвоки - Чикаго 127:121 и ЛА Клиперс - Денвер 94:102.