ЈОКИЋ ГЛАВНИ КАНДИДАТ ЗА МВП НАГРАДУ: Оптимистична статистика пред почетак нове НБА сезоне
Генерални менаџери свих НБА франшиза учествовали су у традиционалној анкети сачињеној од 50 питања која се попуњава пред почетак сезоне.
Једно од главних питања било је за кога предвиђају да може да постане МВП сезоне, а њих 20 од 30 гласало је за аса Денвер Нагетса Николу Јокића.
Тројица директора сматра да ће то да буде Лука Дончић, а гласове су добили још Канађанин Шеј Гилџус-Александер и Француз Виктор Вембањама. На списку нема имена из САД.
Јокић је лидер у још неким категоријама. Сви осим једног генералног менаџера сматрају да је 30-годишњи Србин најбољи центар лиге.
Само двојица цене да Јокић није најбољи странац у шампионату. Њих 24 је уверено да 211 цм високи центар најбоље додаје, а исто толико је оценило да Јокић има најбољу „кошаркашку интелигенцију“. Њих 17 сматра да је Јокић играч који најчешће приморава тренере на прилагођавање.
Нова сезона почеће у ноћи са 21. на 22. октобар.