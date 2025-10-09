overcast clouds
12°C
09.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1773
usd
100.6159
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЈОКИЋ ГЛАВНИ КАНДИДАТ ЗА МВП НАГРАДУ: Оптимистична статистика пред почетак нове НБА сезоне

09.10.2025. 20:46 20:49
Пише:
Дневник
Извор:
Спорт клуб
Коментари (0)
спорт
Фото: ТАНЈУГ/AP Photo/Tony Ding

Генерални менаџери свих НБА франшиза учествовали су у традиционалној анкети сачињеној од 50 питања која се попуњава пред почетак сезоне.

Једно од главних питања било је за кога предвиђају да може да постане МВП сезоне, а њих 20 од 30 гласало је за аса Денвер Нагетса Николу Јокића.

Тројица директора сматра да ће то да буде Лука Дончић, а гласове су добили још Канађанин Шеј Гилџус-Александер и Француз Виктор Вембањама. На списку нема имена из САД.

Јокић је лидер у још неким категоријама. Сви осим једног генералног менаџера сматрају да је 30-годишњи Србин најбољи центар лиге. 

Само двојица цене да Јокић није најбољи странац у шампионату. Њих 24 је уверено да 211 цм високи центар најбоље додаје, а исто толико је оценило да Јокић има најбољу „кошаркашку интелигенцију“. Њих 17 сматра да је Јокић играч који најчешће приморава тренере на прилагођавање. 

Нова сезона почеће у ноћи са 21. на 22. октобар.

 

Спорт клуб

Никола Јокић нба
Извор:
Спорт клуб
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) ОПЕТ ЈОКИЋЕВА МАГИЈА: Невероватно додавање Џокера, без промашаја водио Денвер до победе
спорт

(ВИДЕО) ОПЕТ ЈОКИЋЕВА МАГИЈА: Невероватно додавање Џокера, без промашаја водио Денвер до победе

07.10.2025. 08:33 08:38
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) ЈОКИЋ ИГРАО ПРВИ ПУТ ПОСЛЕ РИГЕ: Двоцифрен у поразу Денвера, Јовић пресликан с Мајамијем
спорт

(ВИДЕО) ЈОКИЋ ИГРАО ПРВИ ПУТ ПОСЛЕ РИГЕ: Двоцифрен у поразу Денвера, Јовић пресликан с Мајамијем

05.10.2025. 13:45 13:48
Волим
0
Коментар
0
Сачувај