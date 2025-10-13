clear sky
ИЗ МАТИЧАРСКОГ ЗВАЊА: Умрли

Фото: pixabay.com

Протекле недељу у Новом Саду су преминули:

Милица Бабић рођ. Јокић (1937), Миља Перишић рођ. Перишић (1935), Анка Узелац рођ. Узелац (1936), Милена Недељковић рођ. Недић (1960), Милан Мандић (1950), Душанка Обрадовић рођ. Томић (1953), Смиљка Беара рођ. Војводић (1958), Снежана Шарац рођ. Матош (1960), Лазар Дурошка (1967), Миодраг Ракин (1966), Бранислав Гербеш (1948), Бисерка Азиновић рођ. Узановић (1965), Мирослава Гагић рођ. Ристић (1938), Радосав Матовић (1944), Михајло Руман (1951), Бисерка Делић рођ. Попов (1962).

