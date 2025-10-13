clear sky
10°C
13.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1682
usd
101.2252
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Без воде делови Новог Сада и Сремских Карловаца

13.10.2025. 07:34 07:36
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
а
Фото: Pixabay.com

Због планираних радова на водоводној мрежи без воде ће од 7 до 16 сати бити улице Вршачка (од Футошког пута до Јована Поповића), Дубровачка, Јерменска и Панонска у Новом Саду.

Због планираних радова на водоводној мрежи без воде ће од 8 до 16 сати бити улице Матошева и Андреја Волног у Сремским Карловцима.

Постоји могућност да ће у току радова, уколико за тим буде потребе, блокада водоводне мреже бити продужена и проширена.

искључења воде
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад Сервисне информације
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај