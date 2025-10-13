Без воде делови Новог Сада и Сремских Карловаца
13.10.2025. 07:34 07:36
Због планираних радова на водоводној мрежи без воде ће од 7 до 16 сати бити улице Вршачка (од Футошког пута до Јована Поповића), Дубровачка, Јерменска и Панонска у Новом Саду.
Због планираних радова на водоводној мрежи без воде ће од 8 до 16 сати бити улице Матошева и Андреја Волног у Сремским Карловцима.
Постоји могућност да ће у току радова, уколико за тим буде потребе, блокада водоводне мреже бити продужена и проширена.