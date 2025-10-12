ПОСЛЕ ПОРАЗА РУКОМЕТАШИЦА ВОЈВОДИНЕ У ПРОКУПЉУ: Скупо плаћене грешке
Рукометашице Војводине нису успеле да остану једине непоражене у Б Суперлиги. У четвртом колу боље од изабраница Андријане Будимир биле су играчице Топличанина 29:25 (14:12)
Топличанин је до победе водила Јелена Мирковић са десет погодака. У пораженом саставу истакла се Ана Чубрило са осам голова, док су по четири постигле Наташа Ловрић, Ива Петровић, Пена Граматова и Тамара Новосел.
Б СУПЕРЛИГА ЧЕТВРТО КОЛО
Топличанин – Војводина 29:25
Пријепоље – Раднички (Б) 20:21
Јуниор – Спартак 31:29
Млади радник – Зајечар 30:17
Срем –Раднички (К) 23:20
Голманка Војводине Невена Радојчић истакла је да су грешке које је екипа правиле недопустиве.
–Нисмо играле на препознатљивом нивоу. Нисмо испоштовале план и захтеве стручног штаба. Знале смо да Топличанин игра веома добро, и прошле године су се с њима водиле тешке битке. Направиле смо велики број грешака, домаће рукометашице су то искористиле и савладале нас. Надам се да чемо ово брзо да заборавимо и да ћемо већ у наредној утакмици да се вратимо на победнички колосек – јасна је Радојчићева.
У петом колу Б Суперлиге Новосађанке дочекују Пријепоље.