13.10.2025.
Нови Сад
ПОСЛЕ ПОРАЗА РУКОМЕТАШИЦА ВОЈВОДИНЕ У ПРОКУПЉУ: Скупо плаћене грешке

12.10.2025. 23:39 23:44
Пише:
Вук Гвозденовић
Коментари (0)
СБРЛ
Фото: СБРЛ

Рукометашице Војводине нису успеле да остану једине непоражене у Б Суперлиги. У четвртом колу боље од изабраница Андријане Будимир биле су играчице Топличанина 29:25 (14:12)

Топличанин је до победе водила Јелена Мирковић са десет погодака. У пораженом саставу истакла се Ана Чубрило са осам голова, док су по четири постигле Наташа Ловрић, Ива Петровић, Пена Граматова и Тамара Новосел.

Б СУПЕРЛИГА ЧЕТВРТО КОЛО

Топличанин – Војводина 29:25

Пријепоље – Раднички (Б) 20:21

Јуниор – Спартак 31:29

Млади радник – Зајечар 30:17

Срем –Раднички (К) 23:20

Голманка Војводине Невена Радојчић истакла је да су грешке које је екипа правиле недопустиве.

–Нисмо играле на препознатљивом нивоу. Нисмо испоштовале план и захтеве стручног штаба. Знале смо да Топличанин игра веома добро, и прошле године су се с њима водиле тешке битке. Направиле смо велики број грешака, домаће рукометашице су то искористиле и савладале нас. Надам се да чемо ово брзо да заборавимо и да ћемо већ у наредној утакмици да се вратимо на победнички колосек – јасна је Радојчићева.

У петом колу Б Суперлиге Новосађанке дочекују Пријепоље.

Пише:
Вук Гвозденовић
Спорт Рукомет
