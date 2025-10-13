УХАПШЕН ДИЛЕР У СТАРОЈ ПАЗОВИ У кући пронађено више од две киле марихуане
Припадници Министарства унутрашњих послова у Старој Пазови ухапсили су С. М. (35), због постојања основа сумње да је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Приликом претреса његове куће на подручју Старе Пазове, полиција је пронашла и запленила два килограма и 455 грама биљне материје за коју се сумња да је марихуана, 56 семенки за које се сумња да су семенке индијске конопље, две биљке у сувом и сировом стању за које се сумња да су индијска конопља, дигиталну вагицу и делове опреме за узгајање марихуане у вештачким условима.
По налогу Вишег јавног тужилаштва у Сремској Митровици, осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова, у ком року ће, уз кривичну пријаву, бити приведен тужилаштву.