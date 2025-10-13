few clouds
УХАПШЕН ДИЛЕР У СТАРОЈ ПАЗОВИ У кући пронађено више од две киле марихуане

13.10.2025. 11:02 11:06
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com / dnevnik.rs

Припадници Министарства унутрашњих послова у Старој Пазови ухапсили су С. М. (35), због постојања основа сумње да је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.

Приликом претреса његове куће на подручју Старе Пазове, полиција је пронашла и запленила два килограма и 455 грама биљне материје за коју се сумња да је марихуана, 56 семенки за које се сумња да су семенке индијске конопље, две биљке у сувом и сировом стању за које се сумња да су индијска конопља, дигиталну вагицу и делове опреме за узгајање марихуане у вештачким условима.

По налогу Вишег јавног тужилаштва у Сремској Митровици, осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова, у ком року ће, уз кривичну пријаву, бити приведен тужилаштву.

