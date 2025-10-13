few clouds
13°C
13.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1682
usd
101.2252
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НЕСРЕЋА У ХРВАТСКОМ ЗАТВОРУ Урушен зид усмртио двоје људи

13.10.2025. 10:33 10:40
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Фото: Shutterstock

Два мушкарца погинула су у јутрос у кругу бјеловарског затвора, када је дошло до урушавања зида.

Kако пише Bjelovar.live несрећа се догодила приликом извођења радова на енергетској обнови, а смртно су страдала двојица радника, 42-годишњи Индијац и 52-годишњи хрватски држављанин.

Током извођења грађевинских радова на реконструкцији и надоградњи поткровља Затвора у Бјеловару, дошло је до урушавања забатног зида, при чему су, нажалост, погинула двојица радника извођача радова, фирме Хидрорегулација д.д. из Бјеловара.

"Помоћ настрадалима одмах је покушао да пружи медицински техничар Затвора у Бјеловару, заједно са службеницима правосудне полиције. Хитна помоћ је брзо стигла на место несреће, али су, нажалост, лекари утврдили да радници не показују знаке живота. На лице места пристигли су и припадници Полицијске управе бјеловарско-билогорске",  саопштило је Министарство правосуђа.

Из Министарства су изразили дубоко саучешће породицама погинулих радника.

"Увиђај је у току, а Министарство ће у потпуности сарађивати са надлежним органима у утврђивању свих околности несреће. У овом трагичном догађају није било повређених службеника, особа лишених слободе нити грађана, а безбедност у Затвору у Бјеловару није била угрожена“, наводи се у саопштењу Министарства.

затвор Хрватска хроника
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај