НЕСРЕЋА У ХРВАТСКОМ ЗАТВОРУ Урушен зид усмртио двоје људи
Два мушкарца погинула су у јутрос у кругу бјеловарског затвора, када је дошло до урушавања зида.
Kако пише Bjelovar.live несрећа се догодила приликом извођења радова на енергетској обнови, а смртно су страдала двојица радника, 42-годишњи Индијац и 52-годишњи хрватски држављанин.
Током извођења грађевинских радова на реконструкцији и надоградњи поткровља Затвора у Бјеловару, дошло је до урушавања забатног зида, при чему су, нажалост, погинула двојица радника извођача радова, фирме Хидрорегулација д.д. из Бјеловара.
"Помоћ настрадалима одмах је покушао да пружи медицински техничар Затвора у Бјеловару, заједно са службеницима правосудне полиције. Хитна помоћ је брзо стигла на место несреће, али су, нажалост, лекари утврдили да радници не показују знаке живота. На лице места пристигли су и припадници Полицијске управе бјеловарско-билогорске", саопштило је Министарство правосуђа.
Из Министарства су изразили дубоко саучешће породицама погинулих радника.
"Увиђај је у току, а Министарство ће у потпуности сарађивати са надлежним органима у утврђивању свих околности несреће. У овом трагичном догађају није било повређених службеника, особа лишених слободе нити грађана, а безбедност у Затвору у Бјеловару није била угрожена“, наводи се у саопштењу Министарства.