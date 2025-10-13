СТИЖЕ НАГЛО ЗАХЛАЂЕЊЕ Србију очекују киша, ветар и снег ЕВО ГДЕ ЋЕ ЦИКЛОН СА ЈАДРАНА ПРВО УДАРИТИ
И наредних дана у Србији биће углавном суво, променљиво облачно и ветровито време, како најављује метеоролог Марко Чубрило, да би нам од уторка стигло захлађење.
Очекују се падавине, а на планинама и снег.
"Од уторка следеће недеље хладније. Крајем недеље би слаб циклон над јужним Јадраном југоистоку региона могао донети падавине. Отопљење је могуће после 22. октобра, али оно за сада делује релативно слабо и пролазно", истиче Чубрило.
Према његовој најави, до уторка, 14. октобра, умерено до знатно облачно време, посебно на истоку региона али суво уз појачан северозападни ветар и буру дуж Јадрана.
Суво и топло време неће се дуго задржати
"Температуре би се до уторка у подне требале кретати од 11 до 19 степени Целзијуса, што је ипак мало испод просека. У уторак би се преко нас преместио ослабљен хладан фронт који би само понегде донео краткотрајну кишу или провејавање снега пределима преко 1000 мнв, али би уследио захлађење", најављује Чубрило.
Хладно време наредне седмице
Средином следеће недеље у Србији хладније уз максималне температуре од 7 до 14 степени Целзијуса, док ће дувати северни ветар, а дуж Јадрана ће се бура појачати.
"У другом делу недеље прво суво уз хладне ноћи и могуће прве приземне мразеве, док би крајем недеље слаб циклон над јужним Јадраном могао донети кишу већем делу Србије, деловима средишње БиХ и већем делу Црне Горе", додаје метеоролог.
Како каже, за сада се конкретније падавине очекују једино над Црном Гором, југом и југоистоком Србије.
Од овог датума отопљење
Могућност отопљења, према најави Марка Чубрила, очекују се након 22. октобра али још увек није познато колико би оно било изражено или колико би потрајало.