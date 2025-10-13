ЗАБРАНА ТИК ТОКА И ИНСТАГРАМА Ова земља уводи забрану друштвених мрежа за млађе од 16, ОГЛАСИО СЕ И ГУГЛ
Kомпанија Гугл (Google) у власништву мултинационалног технолошког конгломерата Алфабет, саопштила је данас да би за Аустралију било "изузетно тешко" да спроведе закон који забрањује особама млађим од 16 година коришћење друштвених мрежа, упозоравајући да владина иницијатива неће учинити децу безбеднијом на интернету.
Влада и технолошке компаније широм света помно прате Аустралију, која ће у децембру постати прва земља која ће забранити коришћење друштвених мрежа особама млађим од 16 година, преноси Ројтерс.
Од платформи друштвених мрежа неће се захтевати да спроводе процедуре провере старости већ ће се уместо тога тражити да користе вештачку интелигенцију и податке о понашању како би поуздано утврдиле старост.
На парламентарном саслушању о правилима безбедности на интернету у понедељак, виши менаџер за односе с владом Јутјуба (YouTubе) у Аустралији, Рејчел Лорд, изјавила је да је владин програм добронамеран, али да може имати "нежељене последице".
"Закон не само да ће бити изузетно тешко спровести, већ такође не испуњава обећање да ће децу учинити безбеднијом на интернету", упозорила је Лордоава.