ТРАМП СТИЖЕ У ИЗРАЕЛ Нетанјаху, таоци и говор који ће одјекнути светом

13.10.2025. 09:03 09:09
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Tramp
Фото: Tanjug/AP Photo/Ariel Schalit

ТЕЛ АВИВ: Амерички председник Доналд Трамп боравиће данас у посети Израелу где ће се састати са израелским премијером Бењамином Нетањахуом, обратити Kнесету и разговарати са породицама талаца чије ослобађање треба да почне у јутарњим сатима.

Према агенди, Трамп ће посету започети сусретом са Нетањахуом у његовој канцеларији у израелском парламенту, Kнесету у 10.15 сати по локалном времену, а у 10.45 сати такође у Kнесету, требало би да се састане са породицама талаца.

Трамп би затим требало да одржи говор Kнесету током пленарне седнице, у 11.00 сати по локалном времену, а очекује се да ће се у Kнесету обратити и Нетањаху.

Kанцеларија израелског премијера је саопштила да ће Трамп напустити Израел у 13.00 сати по локалном времену.

Трамп ће затим отпутовати у Египат, где ће у Шарм ел Шејку бити копредседавајући самита о Гази, са египатским председником Абделом Фатахом ел Сисијем. 

Вести Свет
