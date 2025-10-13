ТРАМП СТИЖЕ У ИЗРАЕЛ Нетанјаху, таоци и говор који ће одјекнути светом
ТЕЛ АВИВ: Амерички председник Доналд Трамп боравиће данас у посети Израелу где ће се састати са израелским премијером Бењамином Нетањахуом, обратити Kнесету и разговарати са породицама талаца чије ослобађање треба да почне у јутарњим сатима.
Према агенди, Трамп ће посету започети сусретом са Нетањахуом у његовој канцеларији у израелском парламенту, Kнесету у 10.15 сати по локалном времену, а у 10.45 сати такође у Kнесету, требало би да се састане са породицама талаца.
Трамп би затим требало да одржи говор Kнесету током пленарне седнице, у 11.00 сати по локалном времену, а очекује се да ће се у Kнесету обратити и Нетањаху.
Kанцеларија израелског премијера је саопштила да ће Трамп напустити Израел у 13.00 сати по локалном времену.
Трамп ће затим отпутовати у Египат, где ће у Шарм ел Шејку бити копредседавајући самита о Гази, са египатским председником Абделом Фатахом ел Сисијем.