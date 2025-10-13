(ФОТО/ВИДЕО) АЛОН ОХЕЛ У СРОДСТВУ СА ЈЕДНИМ СРПСКИМ МИНИСТРОМ Мајчина страна фамилије потиче из Новог Сада, планирао да посети фамилију у Србији, а онда су га отели!

Младић чија је судбина потресла свет повезан је са Србијом преко породичних веза - његова мајка Идит Охел открила је да породица са њене стране потиче из Новог Сада, док је и српски министар спољних послова Марко Ђурић потврдио да су у сродству.

- Породица са моје мајчине стране је из Новог Сада. Мој деда је тамо рођен и као младић од 15 година, по почетку Другог светског рата, успео је да побегне. Цела његова породица је убијена, остао је само део који се налази у Београду - испричала је у јануару ове године Идит за К1 и поверила да су Алон и његов млађи брат планирали да након фестивала Нова, на којем је киднапован, дођу у Београд и посете рођаке.

Током његовог заточеништва, министар спољних послова Србије Марко Ђурић јавно је апеловао на међународну заједницу да се Алон ослободи, подсећајући да је реч о српском држављанину. Међутим, Охел је, како је испричао, и његов рођак.

Freed hostage Alon Ohel has been reunited with his family ❤️ pic.twitter.com/jOJVkhBPa8 — Israel War Room (@IsraelWarRoom) October 13, 2025

Ђурић је иначе провео неколико година у Израелу са породицом, похађајући предшколске установе и први разред у Киријат Јаму и Хаифи (1990-1991). Живео је у Мошав Нахалалу (1993-1995), где је био ученик трећег и четвртог разреда исте основне школе коју је Моше Дајан некада похађао.

У интервјуу за "Магазин", Ђурић је дирљиво говорио о свом киднапованом рођаку и истакао чврсте историјске везе између Јевреја и Срба.

- Стравични напад на Израел и јеврејски народ који се догодио на Симхат Тору има глобалне импликације. Сада, више него икад, свет треба да буде уједињен у заустављању било каквог облика насиља, било где. Напад на Израел је, у исто време, веома лична ствар за моју породицу. Имам много рођака и драгих пријатеља у Израелу. Тог дана терористи су киднаповали мог рођака Алона Охела, 23-годишњег младића, двојног израелско-српског држављанина са којим делим истог прадеду Јеврејина из Новог Сада, по мајчиној страни. Од тада, заједно са целом породицом и добрим људима који су спремни да помогну, укључујући и српске и израелске владе, радимо 24/7 на покушају да га вратимо. Алон је надарен млади пијаниста великог талента и чисте душе, надалеко познат по томе што помаже другима. Према изјавама очевидаца, покушавао је да помогне пријатељима на музичком фестивалу, ризикујући свој живот током напада. Он је такође храбар човек, и верујемо да чини исто - помаже другима - где год да је. Јако нам недостаје и желимо да се врати одмах - рекао је Ђурић објаснивши да је Алонов прадеда Зеев Ашкенази дошао из Новог Сада.

- Тамо је био активан као члан Хашомер Хацаира и других јеврејских организација. Као младић вођен ционистичким идеалима, у марту 1941. одлази из Новог Сада у Свету земљу. Остатак породице, укључујући и моју баку Миру Шонбегер, је остао. То се догодило само месец дана пре инвазије нацистичке Немачке на Југославију. Зеев је дошао у Свету земљу и међу хиљадама људи који су дошли из Србије учествовао у формирању Државе Израел - казао је.

Ђурић је данас на мрежи X исказао задовољство због његовог пуштања.

Joy, excitement and pure happiness on this incredible morning!



Alon Ohel and his family are reunited after two years and five days in captivity.



Thank you to everyone for your support, faith and perseverance!



A huge thank you to @predsednikrs Aleksandar Vučić and @SerbianGov,… — Марко Ђурић (@markodjuric) October 13, 2025

-Радост, узбуђење и чиста срећа овог невероватног јутра! Алон Охел и његова породица су поново заједно након две године и пет дана у заробљеништву. Хвала свима на подршци, вери и истрајности - написао је Ђурић на X мрежи.

Подсетимо, данас је осванула дуго очекивана вест која је донела радост и олакшање - Алон Охел ослобођен је из заточеништва Хамаса.

Алон је отет 7. октобра 2023. године са музичког фестивала Нова, где се скривао у склоништу, и провео је више од две године у рукама отмичара у Гази.

Његово ослобађање уследило је у склопу мировног споразума о прекиду ватре и размени заробљеника између Израела и Хамаса.

Алон је, према писању медија, током заточеништва претрпео озбиљне повреде, укључујући и повреду ока. Медији су, на основу изјава ослобођених таоца, преносили да је држан у тунелима, окован и без адекватне медицинске неге.

Алон је иначе талентовани пијаниста који је пре отмице планирао да студира џез музику.