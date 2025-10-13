ПЛАНИРАЛИ НАПАД БОМБОМ НА РУСКОГ ОФИЦИРА У МОСКВИ Спречен разоран терористички напад, ухапшена четворица
МОСКВА:Руска Федерална служба безбедности (ФСБ) саопштила је данас да је ухапсила четири особе које су планирале убиство једног неименованог високог војног официра тако што ће детонирати бомбу кућне израде.
''ФСБ је спречила терористички напад на високог официра руског Министарства одбране који су организовале украјинске специјалне службе у сарадњи са лидерима међународне терористичке организације Исламска држава'', саопштено је из ФСБ, преноси Интерфакс.
У Москви су приведена три руска држављанина и једна особа из једне земље Централне Азије.
"Планирано је да се злочин изврши на друштвено опасан начин у једном од густо насељених подручја престонице. Стручњаци процењују да је импровизована експлозивна направа коју су произвели терористи била довољно снажна да створи потпуну зону смрти за људе у радијусу до 70 метара'', саопштено је из ФСБ.
У саопштењу се додаје да су експлозивне направе илегално бациле на руску територију украјинске специјалне службе користећи беспилотне летелице.