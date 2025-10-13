few clouds
СРБИЈА ЗА САД БЕЗ ГРИПА Батут - још увек нема потврђених случајева грипа, СЕЗОНА ТЕК ПОЧИЊЕ

13.10.2025. 14:47 14:51
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Фото: Pixabay, ilustracija

Епидемиолошка ситуација у Србији, када је реч о сезонском грипу, тренутно је стабилна и далеко од епидемијског прага, потврђено је у најновијем извештају Института за јавно здравље "Батут". Иако је забележен пораст броја обољења сличних грипу, лабораторијски није потврђен ниједан случај.

Подаци о обољењима

Током прве недеље октобра, у Србији је регистровано 6.193 случаја обољења сличних грипу. Овај број, иако у порасту у односу на претходну недељу, и даље одговара уобичајеној активности за овај период године. Највећи број оболелих је међу најмлађима – деца узраста од 0 до 4 године су највише погођена.

Акутне респираторне инфекције

У истом периоду, пријављено је укупно 10.654 случаја акутних респираторних инфекција. Та стопа инциденције је незнатно виша у односу на претходну недељу, али је за 17% нижа у поређењу са истим периодом у сезони 2024/2025.

Ситуација у Европи

У земљама Европске уније и Европског економског простора, ситуација је слична. Само Турска има стопу обољења сличних грипу изнад основног нивоа, док је проценат позитивних узорака на грип у целом региону и даље испод 10%, што је праг за проглашење епидемије. Међу вирусима који су детектовани, преовладава грип типа А.

Препоруке стручњака

Стручњаци подсећају грађане да, упркос повољној ситуацији, грип може брзо да се прошири и препоручују поштовање општих мера превенције.

