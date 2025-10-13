(ВИДЕО) ВУЧИЋ СЕ САСТАО СА РУСКОМ ДЕЛЕГАЦИЈОМ: "Конструктиван разговор о НИС-у, НЕСТАШИЦА НЕЋЕ БИТИ"
БЕОГРАД: Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да је имао отворен и конструктиван разговор са председником Управног одбора Гаспромњефта Александром Дјуковим и замеником министра енергетике Руске Федерације Павелом Сорокином по питању НИС-а.
"Управо смо завршили важне разговоре са руском делегацијом по питању НИС-а, енергетике у Србији и задовољан сам отвореношћу, конструктивношћу и искреношћу разговора. И једни и други смо били баш такви", навео је Вучић у видео обраћању на инстаграм налогу будуцностсрбијеав.
Он је поручио грађанима да несташица нафтних деривата неће бити.
"Није лако време и није мало бреме пред нама, али оно што могу да кажем грађанима Србије - несташица нафте, нафтних деривата, нити било какве велике енергетске кризе у Србији неће бити", рекао је Вучић у видео објави.
Додао је да ће држава урадити све што је у најбољем стратешком и тактичком интересу Србије.
"Грађани будите мирни, држава је ту да се бори за вас, у ваше име, за ваш рачун и за будућност Србије и наставићемо то успешно да радимо", нагласио је председник Србије.
Компанија НИС саопштила је 9. октобра да јој није продужена посебна лиценца Министарства финансија Сједињених Америчких Држава, која омогућава несметано оперативно пословање.