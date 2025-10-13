few clouds
(ФОТО) ВОЗ СМРСКАО КОМБИ КУРИРСКЕ СЛУЖБЕ Удес код Велике Плане

13.10.2025. 14:11 14:14
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
najnovija
Фото: Дневник

Тешка саобраћајна несрећа догодила се данас преподне, у месту Ново Село код Велике Плане, када је путнички воз ударио у комби курирске службе на пружном прелазу.

Према првим информацијама, до судара је дошло у тренутку када је комби, из засад непознатих разлога, покушао да пређе пругу непосредно пре наиласка воза. Удар је био снажан, а предњи део возила, у којем се налази мотор, потпуно је смрскан.

Иако призор делује драматично, права је срећа да у овој незгоди нико није повређен. Возач комбија прошао је без тежих повреда, а лекарска екипа је превентивно обавила преглед на лицу места.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полиција и железничка инспекција извршиле су увиђај, а саобраћај на тој деоници био је привремено обустављен док је воз повучен са места судара и комби уклоњен са пруге.

Тачан узрок несреће биће утврђен након истраге, али се претпоставља да су непажња возача и евентуални пропусти у обезбеђењу прелаза могли допринети незгоди.

