УПУЦАНА ЖЕНА! Драма на Новом Београду, полицији рекла да је саму себе ранила после свађе са мужем
13.10.2025. 15:07 15:11
Жена Ж. Н. (46) примљена је рано јутрос у Ургентни центар у Београду са прострелном раном.
Незванично, упуцана је у ногу из пиштоља.
Како се наводи, Ж.Н. је полицији рекла је саму себе ранила након свађе са супругом. Ова информација се проверава и са њеним партнером биће обављен разговор, преноси Телеграф.
Према последњим информацијама, рањена се налази ван животне опасности.