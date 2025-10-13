few clouds
УПУЦАНА ЖЕНА! Драма на Новом Београду, полицији рекла да је саму себе ранила после свађе са мужем

13.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
24 седам
Жена Ж. Н. (46) примљена је рано јутрос у Ургентни центар у Београду са прострелном раном.

Незванично, упуцана је у ногу из пиштоља.

Како се наводи, Ж.Н. је полицији рекла је саму себе ранила након свађе са супругом. Ова информација се проверава и са њеним партнером биће обављен разговор, преноси Телеграф.

Према последњим информацијама, рањена се налази ван животне опасности.

 

 

