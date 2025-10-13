ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ ПОДЕЛИО СЛИКУ АЛОНА ОХЕЛА И ПОСЛАО ПОРУКУ ПОДРШКЕ: Добродошао кући, драги пријатељу – твоја снага нас све инспирише

„Алоне Охеле, борио си се кроз 738 дана таме и победио. Добродошао кући, драги пријатељу – твоја снага нас све инспирише. Идит и Коби, загрлите свог сина. Ноћна мора је готова. Србија је захвална Доналду Трампу, Џареду Кушнеру, Стиву Виткофу и Бењамину Нетањахуу – лидерима који доносе слободу када је најважније. Стабилност је једини пут напред“, написао је Вучић на друштвеној мрежи X.

Он је објавио и фотографију Охела са припадницима ИДФ-а, насталу након ослобађања.

Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) потврдиле су да је их је Црвени крст обавестио да су у Гази преузели седам талаца од Хамаса, међу којима је и израелско-српски заробљеник Алон Охел, пренео је Тајмс оф Израел.

Охел је присуствовао музичком фестивалу Нова 7. октобра 2023. у близини Реима када су терористи Хамаса упали у Израел.

Његова породица је у априлу открила да су од ослобођених талаца добили информације да је Охел сада слеп на једно око.

Alon Ohel, you fought through 738 days of darkness and won. Welcome home, dear friend - your strength inspires us all. Idit and Kobi, wrap your arms around your son. The nightmare is over.



Serbia stands grateful to @realDonaldTrump, @jaredkushner, @SteveWitkoff, and @netanyahu… pic.twitter.com/oYztdhr7nR

— Александар Вучић (@predsednikrs) October 13, 2025