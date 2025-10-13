few clouds
ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ ПОДЕЛИО СЛИКУ АЛОНА ОХЕЛА И ПОСЛАО ПОРУКУ ПОДРШКЕ: Добродошао кући, драги пријатељу – твоја снага нас све инспирише

13.10.2025. 11:20 11:26
Пише:
Дневник
Извор:
Новосадска
vucic
Фото: Screenshot Instagram buducnostsrbijeav/Ilustracija

Председник Србије Александар Вучић поздравио је данас пуштање на слободу израелско-српског држављана Алона Охела, који је био у заточеништву Хамаса дуже од две године.

„Алоне Охеле, борио си се кроз 738 дана таме и победио. Добродошао кући, драги пријатељу – твоја снага нас све инспирише. Идит и Коби, загрлите свог сина. Ноћна мора је готова. Србија је захвална Доналду Трампу, Џареду Кушнеру, Стиву Виткофу и Бењамину Нетањахуу – лидерима који доносе слободу када је најважније. Стабилност је једини пут напред“, написао је Вучић на друштвеној мрежи X.

Он је објавио и фотографију Охела са припадницима ИДФ-а, насталу након ослобађања.

Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) потврдиле су да је их је Црвени крст обавестио да су у Гази преузели седам талаца од Хамаса, међу којима је и израелско-српски заробљеник Алон Охел, пренео је Тајмс оф Израел.

Охел је присуствовао музичком фестивалу Нова 7. октобра 2023. у близини Реима када су терористи Хамаса упали у Израел.

Његова породица је у априлу открила да су од ослобођених талаца добили информације да је Охел сада слеп на једно око.

Алон Охел Александар Вучић
Извор:
Новосадска
Пише:
Дневник
Вести Политика
