ХАМАС У АКЦИЈИ Ликвидирана 32 члана наводне криминалне групе у Гази
13.10.2025. 12:40 12:46
Коментари (0)
ГАЗА: Припадници палестинске милитантне групе Хамас ликвидирали су 32 члана наводне криминалне групе у граду Гази током безбедносне операције покренуте након што је примирје ступило на снагу, потврдили су неименовани палестински извори.
Током ових операција усмерених против чланова "опасне банде повезане са једном породицом у граду Гази" погинула су и шесторица припадника Хамаса, пренео је Ројтерс.
"Током операције су ухапшене 24 особе и рањено је 30 људи", рекао је неименовани палестински званичник.
Иако је председник САД Доналд Трамп захтевао да Хамас положи оружје, он је дао до знања да припадници те милитантне организације имају зелено светло за унутрашње безбедносне операције с циљем да се "спрече додатни проблеми".