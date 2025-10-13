ТРАМП У ЈЕРУСАЛИМУ "Историјска зора за Израел и цео свет"
ЈЕРУСАЛИМ: Председник САД Доналд Трамп одржао је данас говор пред израелским Kнесетом у Јерусалиму непосредно након свог доласка у Израел и ослобађања првог таоца из заробљеништва палестинске милитантне групе Хамас.
Обраћајући се члановима израелског парламента Трамп је рекао да је упркос свим проблемима учињено немогуће и таоци су враћени својим кућама.
Трамп је рекао да становници окупиране палестинске енклаве морају да се фокусирају на обнављање стабилности, безбедности, достојанства и економског развоја, преноси Ројтерс.
"Од Газе до Ирана, горка мржња је донела само беду, патњу и неуспех. Време је да ове победе против терориста на бојном пољу преведемо у трајни мир и просперитет за цео Блискоисточни регион", рекао је Трамп.
Он је поручио да су врата пријатељства и сарадње увек отворена, чак и за Иран чији режим је нанео толико смрти и патње на Блиском истоку.
"Ово је невероватна победа за Израел и за свет. Ово је историјска зора на новом Блиском истоку", оценио је председник САД.
Данашњи Трампов говор био је први пред израелским парламентом од 2017. године и одржан је у тренутку спровођења мировног споразума који је иницирао амерички председник.
Седам живих талаца, укључујући српско-немачког држављанина Алона Охела, ослобођено је јутрос, а споразум предвиђа да се укупно 20 живих и тела погинулих предају Израелу у замену за скоро 2.000 Палестинаца који су до сада били заточени у израелским затворима.