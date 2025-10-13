АЛОН ОХЕЛ ХЕЛИКОПТЕРОМ ПРЕВЕЗЕН У БОЛНИЦУ У рукама држи таблу са поруком ЕВО ШТА НА ЊОЈ ПИШЕ (ФОТО)
13.10.2025. 13:06 13:38
Алон Охел, држављанин Србије који је јутрос пуштен из заточеништва Хамаса, хеликоптером је превезен у болницу где ће бити подвргнут медицинском прегледу.
Охел је у хеликоптеру усликан са мајком Идит, коју је видео први пут након две године заточеништва у Гази.
Емотивна прва порука
На табли коју у рукама држи Алон написани су стихови:
"Моја песма је мој поветарац,
мој отворени прозор,
моја снага,
смех и сузе
крај мојим патњама.
Ја сам код куће"