АЛОН ОХЕЛ ХЕЛИКОПТЕРОМ ПРЕВЕЗЕН У БОЛНИЦУ У рукама држи таблу са поруком ЕВО ШТА НА ЊОЈ ПИШЕ (ФОТО)

13.10.2025. 13:06
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
газа
Фото: Printscreen X, StandWithUsUK

Алон Охел, држављанин Србије који је јутрос пуштен из заточеништва Хамаса, хеликоптером је превезен у болницу где ће бити подвргнут медицинском прегледу.

Охел је у хеликоптеру усликан са мајком Идит, коју је видео први пут након две године заточеништва у Гази.

Емотивна прва порука

На табли коју у рукама држи Алон написани су стихови:

"Моја песма је мој поветарац,

мој отворени прозор,

моја снага,

смех и сузе

крај мојим патњама.

Ја сам код куће"

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

Газа
Вести Свет
