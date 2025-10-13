broken clouds
16°C
13.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1682
usd
101.2252
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ВОЈВОДИНЕ У ЕВРОПСКОМ ПАРЛАМЕНТУ О предприступним фондовима и развојним шансама Војводине

13.10.2025. 14:55 15:18
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
brisel
Фото: Скупштина АП Војводине

Председник Скупштине АП Војводине Балинт Јухас боравио је данас у радној посети Европском парламенту, а у фокусу су били предприступни фондови и могућности финансирања развојних пројеката у Војводини.

Током посете, у оквиру Европске недеље региона и градова која је данас свечано отворена, Јухас је присуствовао предавању о финансијским инструментима Европске уније, са посебним освртом на ИПА фонд – кључни механизам подршке Србији у процесу европских интеграција.

„Европска недеља региона и градова један је од најважнијих догађаја посвећених кохезионој политици, где се регије, градови и доносиоци одлука заједно баве заједничким изазовима. Мото 'Заједно обликујемо сутрашњицуистиче значај сарадње у креирању будућности Европе“, истакао је Јухас, а пренео Одсек за односе с јавношћу Скупштине Војводине.

брисел
Фото: Скупштина АП Војводине

Он је нагласио да АП Војводина има значајан развојни потенцијал, нарочито у пољопривреди, ИТ сектору и иновацијама, те да се кроз предприступне фондове ЕУ може обезбедити снажна подршка за реализацију тих потенцијала.

Председник Јухас је додао да процес приступања Србије Европској унији треба да буде праћен правичнијим и уравнотеженијим приступом, који ће адекватно препознати досадашње резултате и напоре. Како је истакао, пуноправно чланство у ЕУ мора остати реална и остварива перспектива за Србију, заснована на принципима сарадње, поверења и фер односа.

брисел
Фото: Скупштина АП Војводине

У Бриселу је Јухас разговарао и са посланицом Европског парламента Анамаријом Вичек, којој се захвалио на доследној подршци европским интеграцијама Србије, као и на томе што, као посланица из Србије, одговорно заступа интересе и Србије и Мађарске у оквиру свог парламентарног деловања.

Балинт Јухас брисел делегација
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
"ОЧЕКУЈЕМ ДА ЋЕ СЕДНИЦА ПРОЋИ У КОНСТРУКТИВНОЈ АТМОСФЕРИ" Јухас: Одговорно водимо финансијску политику; Морамо да радимо на изградњи друштва једнаких шанси за све
јухас

"ОЧЕКУЈЕМ ДА ЋЕ СЕДНИЦА ПРОЋИ У КОНСТРУКТИВНОЈ АТМОСФЕРИ" Јухас: Одговорно водимо финансијску политику; Морамо да радимо на изградњи друштва једнаких шанси за све

24.09.2025. 09:48 09:59
Волим
0
Коментар
0
Сачувај