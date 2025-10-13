ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ВОЈВОДИНЕ У ЕВРОПСКОМ ПАРЛАМЕНТУ О предприступним фондовима и развојним шансама Војводине
Председник Скупштине АП Војводине Балинт Јухас боравио је данас у радној посети Европском парламенту, а у фокусу су били предприступни фондови и могућности финансирања развојних пројеката у Војводини.
Током посете, у оквиру Европске недеље региона и градова која је данас свечано отворена, Јухас је присуствовао предавању о финансијским инструментима Европске уније, са посебним освртом на ИПА фонд – кључни механизам подршке Србији у процесу европских интеграција.
„Европска недеља региона и градова један је од најважнијих догађаја посвећених кохезионој политици, где се регије, градови и доносиоци одлука заједно баве заједничким изазовима. Мото 'Заједно обликујемо сутрашњицу' истиче значај сарадње у креирању будућности Европе“, истакао је Јухас, а пренео Одсек за односе с јавношћу Скупштине Војводине.
Он је нагласио да АП Војводина има значајан развојни потенцијал, нарочито у пољопривреди, ИТ сектору и иновацијама, те да се кроз предприступне фондове ЕУ може обезбедити снажна подршка за реализацију тих потенцијала.
Председник Јухас је додао да процес приступања Србије Европској унији треба да буде праћен правичнијим и уравнотеженијим приступом, који ће адекватно препознати досадашње резултате и напоре. Како је истакао, пуноправно чланство у ЕУ мора остати реална и остварива перспектива за Србију, заснована на принципима сарадње, поверења и фер односа.
У Бриселу је Јухас разговарао и са посланицом Европског парламента Анамаријом Вичек, којој се захвалио на доследној подршци европским интеграцијама Србије, као и на томе што, као посланица из Србије, одговорно заступа интересе и Србије и Мађарске у оквиру свог парламентарног деловања.