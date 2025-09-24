overcast clouds
22°C
24.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1794
usd
99.313
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

"ОЧЕКУЈЕМ ДА ЋЕ СЕДНИЦА ПРОЋИ У КОНСТРУКТИВНОЈ АТМОСФЕРИ" Јухас: Одговорно водимо финансијску политику; Морамо да радимо на изградњи друштва једнаких шанси за све

24.09.2025. 09:48 09:59
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
јухас
Фото: Дневник / С. Ковач

Председник Скупштине Аутономне покрајине Војводине пре почетка седнице која почиње у 10 часова изјавио је да очекује да ће проћи у конструктивној атмосфери.

-На данашњој седници очекују нас теме које су важне у области културе, медија, равноправности полова и развоја Војводине. Српски центар за стрип и анимацију у Новом Саду који је у оснивању имаће задатак да развија и подстиче уметничко стваралаштво као и да повезује уметност са креативним индустријама. Фокус ће бити на стрипу и дигиталној анимацији. Посебна пажља биће усмерена на младе људе. Поред ове тачке пред одборницима је и расписивање јавног конкурса за избор чланова Савета РТВ-а. Ту усклађујемо процедуру са изменом Закона. Овог пута ћемо одредити критеријуме конкурса након чега следи избор. Што се тиче тачке о мрежи школа на територији покрајине реч је о техничкој измени и везује се за Техничку школу у Ади. Стално морамо да радимо на изградњи друштва једнаких шанси за све. Надам се да ће данашња седница проћи у конструктивној атмосфери. Да радимо у оквиру дневног реда - рекао је Јухас и додао да свакако очекује да ће бити политичке расправе на седници. 

Јухас је подсетио да је буџет АП Војводине од 2016. године до 2024. године дуплиран. 

-Одговорно водимо финансијску политику. Ако саберемо све инвестиције које се реализују у Покрајини то је више него 7 одсто републичког буџета - навео је Јухас.

 

скупштина војводине Балинт Јухас
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај