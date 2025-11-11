clear sky
СРБИЈА СВЕ БЛИЖЕ КОНАЧНИМ ДОГОВОРИМА О НОВИМ КИНЕСКИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА Министарка Месаровић учествовала на бизнис форуму у азијској земљи, ево које су главне поруке

11.11.2025. 10:11 10:18
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Adrijana
Фото: Screenshot Instagram mesarovicadrijana

Потпредседница Владе и министарка привреде присуствовала је на бизнис форуму током своје радне посете НР Кини.

-Одличан бизнис форум са више компанија из провинције Фуђијен, из области високих технологија, индустрије намештаја, енергетике и аутомобилске индустрије, за које су веома заинтересоване за инвестирање у Србији. Драго ми је што смо након нашег последњег сусрета у Београду крајем октобра, корак ближе коначним договорима о покретању инвестиција у нашој земљи. Темеље сарадње поставили су наши председници Александар Вучић и Си Ђинпинг, пре свега својим личним пријатељством, а затим и челичним пријатељством наша два народа, Споразумом о слободној трговини и заједничком изјавом да градимо заједницу са заједничком будућношћу у новој ери- написала је Месаровић на Инстаграму.

адријана месаровић Кина
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
