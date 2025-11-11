clear sky
ДЕЦА НА УДАРУ СТОМАЧНОГ ВИРУСА И РЕСПИРАТОРНИХ ИНФЕКЦИЈА Амбуланте пуне малишана, ово је савет доктора

11.11.2025. 08:50 08:59
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Илустрација, Дневник
Фото: Илустрација, Дневник

Најугроженија су деца узраста до три године и нижих разреда основних школа

У београдским домовима здравља на педијатријским одељењима бележи се повећан број прегледа деце која се јављају због респираторних и стомачних инфекција, а на дневном нивоу бележи се и више од 300 прегледа у ДЗ Савски венац, рекла је јутрос др Марија Голубовић, начелница педијатрије у тој здравственој установи.

Учестале респираторне и стомачне инфекције

-Јесење промене времена носе са собом учестале респираторне инфекције, а у последњих месец дана све је више деце са стомачним инфекцијама - рекла је Голубовић за Тањуг.

Како је навела, у амбулантама предшколског и школског диспанзера је повећан број прегледа у Дому здравља Савски венац.

-На дневном нивоу и преко 300 прегледа, што је од 50 до 70 по лекару. Од тог броја, 50 одсто су инфекције горњих респираторних путева - прецизирала је др Голубовић.

Који су симптоми?

Према њеним речима, најчешће оболевају деца узраста до три године и деца нижих разреда у основним школама, а клиничка слика подразумева следеће симптоме:

  • температура
  • малаксалост
  • цурење носа
  • кијање

-Када је реч о симптомима у стомачним инфекцијама, поред температуре присутни су и повраћање и течна столица - рекла је др Голубовић.

Како је објаснила, терапија је симптоматска, а мере превенције су хигијена и нега детета.

-Савет родитељима је да испрате тегобе када се јаве и да доведу дете на преглед код изабраног педијатра - закључила је докторка Голубовић.

