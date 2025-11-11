ДЕЦА НА УДАРУ СТОМАЧНОГ ВИРУСА И РЕСПИРАТОРНИХ ИНФЕКЦИЈА Амбуланте пуне малишана, ово је савет доктора
Најугроженија су деца узраста до три године и нижих разреда основних школа
У београдским домовима здравља на педијатријским одељењима бележи се повећан број прегледа деце која се јављају због респираторних и стомачних инфекција, а на дневном нивоу бележи се и више од 300 прегледа у ДЗ Савски венац, рекла је јутрос др Марија Голубовић, начелница педијатрије у тој здравственој установи.
Учестале респираторне и стомачне инфекције
-Јесење промене времена носе са собом учестале респираторне инфекције, а у последњих месец дана све је више деце са стомачним инфекцијама - рекла је Голубовић за Тањуг.
Како је навела, у амбулантама предшколског и школског диспанзера је повећан број прегледа у Дому здравља Савски венац.
-На дневном нивоу и преко 300 прегледа, што је од 50 до 70 по лекару. Од тог броја, 50 одсто су инфекције горњих респираторних путева - прецизирала је др Голубовић.
Који су симптоми?
Према њеним речима, најчешће оболевају деца узраста до три године и деца нижих разреда у основним школама, а клиничка слика подразумева следеће симптоме:
- температура
- малаксалост
- цурење носа
- кијање
-Када је реч о симптомима у стомачним инфекцијама, поред температуре присутни су и повраћање и течна столица - рекла је др Голубовић.
Како је објаснила, терапија је симптоматска, а мере превенције су хигијена и нега детета.
-Савет родитељима је да испрате тегобе када се јаве и да доведу дете на преглед код изабраног педијатра - закључила је докторка Голубовић.