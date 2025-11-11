ПОСЛОВОЂЕ У ПОЗНАТОЈ ВИНАРИЈИ СЕКСУАЛНО УЗНЕМИРАВАЛИ РАДНИЦУ! Скандал које је тресао Хрватску, коначно добио судски епилог
Општински суд у Вуковару неправоснажно је прогласио кривима двојицу бивших руководилаца једне познате славонске винарије, 59-годишњег З. Ф. и 70-годишњег Ј. Ш., због злостављања и полног узнемиравања раднице која им је била подређена.
Злостављање због којег су осуђени трајало је неколико месеци током 2017. године, а пресуда је донета ових дана, након вишегодишњег поступка у којем је више пута била искључена јавност ради заштите жртве.
Према пресуди, З. Ф. је проглашен кривим за полно узнемиравање и злостављање на раду, а Ј. Ш. за блудне радње, пише Јутарњи лист.
Вулгарне поруке, пипање и лавеж
Суд је утврдио да је З. Ф., тадашњи пословођа винарије, током 2016. и 2017. године више пута радницу чупао за косу, хватао за задњицу и упућивао јој врло експлицитне вулгарне коментаре сексуалне природе, због чега је код оштећене касније дошло до озбиљних психичких последица. Жртва је навела и да ју је надређени чак пратио док је одлазила у тоалет.
Други оптужени, Ј. Ш., који је такође био надређени у истом предузећу, осуђен је због блудних радњи почињених према истој радници. Суд је закључио да ју је током вожње с посла, у тренутку када су остали сами у аутомобилу и након што је своју супругу оставио код куће, непримерено додиривао преко одеће, уз пратеће вулгарне речи и гесте.
З. Ф. је током целог поступка негирао кривицу, тврдећи да је његово понашање према радницама било "искључиво професионално". Тврдио је и да је оштећена "измислила све из освете" јер није желела промену радне позиције.
Други оптужени је такође порицао да би починио блудне радње, а тврдио је и да је жртва њему слала сексуалне поруке и покушавала да оствари сексуалне односе с њим.
Навео је и да је оштећеној помагао, доносио дрва и помагао њеној породици те да ју је "возио с посла из чисте доброте", а своју супругу је прву остављао јер му је тако било ближе. Његова супруга је сведочила у његову корист, али суд њен исказ није прихватио јер га је оценио нелогичним и усмереним на погодовање мужу.
Веродостојан исказ жртве
Суд, међутим, није прихватио његову одбрану, већ је поверовао исказу жртве. Вештаци су потврдили да је жртва након тих догађаја развила акутну стресну реакцију, анксиозно-депресивни поремећај и тешку депресивну епизоду, због чега је била и хоспитализована у Општој жупанијској болници Вуковар.
"Реч је о особи која пре тих догађаја није имала никакве психичке сметње" навео је психијатар, закључивши да се код оштећене радило о "душевно здравој особи која је накнадно развила озбиљне симптоме због изложености стресу и понижењу на радном месту".
Суд је прихватио исказ и једне сведокиње која је описала како се инцидент догодио док су се враћале с посла. Осим тога, њихове су одбране упорно покушавале да издвоје поруке из мобилног телефона као незаконит доказ, али је суд то одбио, па су све поруке које јој је слао искоришћене у доказном поступку.
Добили условне казне
Суд је закључио да су оптужени злоупотребили свој положај надређених и искористили однос зависности запосленице од њих, чиме су „показали упорност, бешћутност и грубост према подређеној особи“.
"Оштећена је дуготрајно трпела понашање својих надређених због страха и финансијске зависности. Поверила се колегиници тек након емоционалног слома, а након што у фирми није добила подршку, потражила је лекарску помоћ и поднела кривичну пријаву", стоји у пресуди.
Обојици су изречене условне затворске казне З. Ф. од осам месеци с роком провере од две године, а Ј. Ш. од пет месеци с роком провере од годину дана. Суд је одредио и да обојица морају оштећеној да исплате по 1.443 евра трошкова заступања те да сносе део трошкова вештачења и сведока.