(ФОТО) ОРИГИНАЛНА ПРОСЛАВА НОВАКА ЂОКОВИЋА 101. титулу прославио са ДАЛМАТИНЦИМА! Привукао пола милиона лајкова

11.11.2025. 09:38 09:48
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
новак
Фото: Tanjug/AP Photo/Yorgos Karahalis

Најбољи свих времена, Новак Ђоковић, освојио је своју 101. титулу на турниру у Атини

Србин је у финалу савладао Италијана Лоренца Музетија резултатом 4:6, 6:3, 7:5. Меч је трајао три сата, а Ђоковић је стигао до 101. титуле у каријери. 

Уједно, међусобни скор повећао је на 9:1.

Ђоковић је одлучио и да ову титулу прослави на несвакидашњи начин, симболично, у стилу цртаног филма "101 далматинац".

Тако се тенисер попео на Акропољ и високо подигао пехар, док су око њега били, веровали или не, пси далматинци!

Једанаест црно-белих паса окружило је Новака, а он је послао јасну поруку:

-Нисам могао да прославим 101. без далматинаца- стоји на Инстраграм налогу Ђоковића.

Испод фотографија су се низали коментари попут: "Сјајно!", "Легендо", "Круели се ово не би допало!"...

Новак Ђоковић титула прослава
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
