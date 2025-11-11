(ФОТО) ОРИГИНАЛНА ПРОСЛАВА НОВАКА ЂОКОВИЋА 101. титулу прославио са ДАЛМАТИНЦИМА! Привукао пола милиона лајкова
Најбољи свих времена, Новак Ђоковић, освојио је своју 101. титулу на турниру у Атини
Србин је у финалу савладао Италијана Лоренца Музетија резултатом 4:6, 6:3, 7:5. Меч је трајао три сата, а Ђоковић је стигао до 101. титуле у каријери.
Уједно, међусобни скор повећао је на 9:1.
Ђоковић је одлучио и да ову титулу прослави на несвакидашњи начин, симболично, у стилу цртаног филма "101 далматинац".
Тако се тенисер попео на Акропољ и високо подигао пехар, док су око њега били, веровали или не, пси далматинци!
Једанаест црно-белих паса окружило је Новака, а он је послао јасну поруку:
-Нисам могао да прославим 101. без далматинаца- стоји на Инстраграм налогу Ђоковића.
Испод фотографија су се низали коментари попут: "Сјајно!", "Легендо", "Круели се ово не би допало!"...