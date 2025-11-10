ХОЛАНДСКИ ОНКОЛОЗИ ХВАЛЕ НОВЕ МРНК ВАКЦИНЕ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА Повећавају ефикасност имунотерапије код рака плућа и коже
Холандски онколози оценили су као “импресивне” резултате нове америчке студије која указује да би мРНК вакцине против коронавируса могле да повећају ефикасност имунотерапије код одређених врста рака плућа и коже.
Према студији објављеној у часопису “Натуре”, пацијенти са специфичним типовима рака плућа који су примили мРНК вакцину живели су у просеку 37 месеци, што је 16 месеци дуже него невакцинисани пацијенти, пише НЛ тајмс. Истраживање је обухватило више од 1.000 пацијената. Холандско удружење за медицинску онкологију (НВМО) и Холандско удружење лекара за плућне болести и туберкулозу (НВАЛТ) саопштили су да резултати “снажно подржавају постојећа сазнања о међусобном деловању мРНК вакцина и имунотерапије”, али су упозорили да се мора бити опрезан при доношењу закључака.
„Могуће је да су невакцинисани пацијенти били у лошијем здравственом стању, што је утицало на исходе”, навели су стручњаци. Онколог и интерниста Џон Ханен из болнице Антони ван Левенхук рекао је да студија не представља коначан доказ, али пружа “јаке индикације” да мРНК вакцине могу да ојачају имунолошки одговор против рака. Ханен је такође указао на друго истраживање које је показало да персонализоване мРНК вакцине, усмерене на туморске протеине, могу додатно да побољшају исходе код пацијената оболелих од рака.