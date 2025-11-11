(ФОТО) ИГРАЧКА СА ТЕМУА ОПАСНА ПО ЖИВОТ НАЈМЛАЂИХ Хитно се повлачи са тржишта Србије, сматра се РИЗИЧНОМ ПО ЗДРАВЉЕ
11.11.2025. 08:29 08:37
RAPEX систем за брзу размену информација о небезбедним производима који су стављени на јединствено тржиште ЕУ издао је упозорење о неисправности дечије играчке те о повлачењу исте из продај услед ризика од гушења.
Како се наводи у питању је плишана играчка у облику беле патке са црним пластичним очима. Играчка садржи ситне делове који се лако могу одвојити (црне пластичне очи). Мала деца их могу ставити у уста и угушити се.
Производ се продаје на интернету, нарочито путем платформе Тему.
Подаци о прозводу
Земља порекла: Кина
Производ: Плишана играчка за децу
Бар код: 3132347210