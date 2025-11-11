clear sky
(ФОТО) ИГРАЧКА СА ТЕМУА ОПАСНА ПО ЖИВОТ НАЈМЛАЂИХ Хитно се повлачи са тржишта Србије, сматра се РИЗИЧНОМ ПО ЗДРАВЉЕ

11.11.2025. 08:29 08:37
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
igračka
Фото: unsplash.com

RAPEX систем за брзу размену информација о небезбедним производима који су стављени на јединствено тржиште ЕУ издао је упозорење о неисправности дечије играчке те о повлачењу исте из продај услед ризика од гушења.

Како се наводи у питању је плишана играчка у облику беле патке са црним пластичним очима. Играчка садржи ситне делове који се лако могу одвојити (црне пластичне очи). Мала деца их могу ставити у уста и угушити се.

Производ се продаје на интернету, нарочито путем платформе Тему.

Подаци о прозводу

Земља порекла: Кина

Производ: Плишана играчка за децу

Бар код: 3132347210

ИГРАЧКА
Фото: ec.europa.eu
ТЕМУ деца опасност
Вести Друштво
