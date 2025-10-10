few clouds
Нови Сад
УЖАС! У ХРАНИ ЗА БЕБЕ ПРОНАЂЕНИ КОМАДИЋИ ПЛАСТИКЕ Хитно се повлачи са тржишта

10.10.2025. 10:51 10:55
Пише:
Дневник
Извор:
Курир/Телеграф
beba
Фото: unsplash.com

Државни инспекторат Републике Хрватске обавестио је потрошаче о опозиву производа ХИММЕЛТАУ ДЕЧИЈИ ГРИЗ ЗАСЛАЂЕН ПЧЕЛИЊИМ МЕДОМ ОД 6. МЈ., 500 г, ЕАН/МАН: 9000275500619 / 346834, серија РА25006601, најбоље употребити до 02.07.2026., због могућег присуства комадића пластике.

Производ није у складу с Уредбом 178/2002 о утврђивању општих начела и услова закона о храни, оснивању Европске агенције за безбедност хране те утврђивању поступака у области безбедности хране.

- Безбедност наших купаца, посебно деце, веома нам је важна. Желимо да будемо доследни својој одговорности и да информишемо купце о могућим опасностима, безбедносним напоменама, упозорењима у вези с производима и о повлачењима производа. Ако сте купили производ који се повлачи, можете га вратити у било коју Müller пословницу, а одговарајући износ новца биће вам враћен. У складу с упозорењима и безбедносним упутствима, молимо вас да поступите онако како је наведено у обавештењу – саопштила је компанија Müller.

Подаци о производу: 

Произвођач: Maresi Austria GmbH, Beč, Austrija

Малопродаја: Müller трговина Загреб д.о.о, Загреб, Хрватска
 

Хрватска гриз повлачење с тржишта
Извор:
Курир/Телеграф
Пише:
Дневник
Вести Регион
