ОПШТИНА ДАРОВАЛА ПРВЕ СРБОБРАНСКЕ ТРОЈКЕ Знак пажње и подршке за Тару, Милу и Нађу ПОДСТИЦАЈ МЛАДИМ ПАРОВИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОТОМСТВА

10.10.2025. 10:24 10:33
Пише:
Ивана Бакмаз
Извор:
Дневник
србобран
Фото: Општина Србобран

Породицу Максимовић, која је у јулу ове године у једном дану проширена за чак три члана, посетио је председник општине Србобран Радивој Дебељачки.

Млади брачни пар, Драгана и Горан Максимовић, добили су три ћерке, Тару, Милу и Нађу, које су, иначе, прве тројке рођене у Србобрану. У знак пажње и уз најлепше жеље, локална самоуправа издвојила је 160.000 динара, уз додатну опрему за подршку у подизању новог нараштаја.

- Свака подршка нам веома значи и хвала Општини Србобран и председнику Дебељачком на топлим речима и вредним поклонима. Имали смо финансијску подршку Републике Србије и Општине још када смо кренули у борбу за потомство кроз вантелесну оплодњу. Успело нам је из првог пута и срећни смо што смо добили тројке, прве у Србобрану. Ова новчана помоћ нам такође значи, трошкови подизања три бебе су велики, нама све треба „пута три”, али сналазимо се. Зато су и хранилице, и седишта за превоз беба, и све друго, нама веома драгоцени – рекла је мама Драгана.

србобран
Фото: Општина Србобран

Председник србобранске општине Радивој Дебељачки, подсетио је да је локална самоуправа на неки начин учествовала кроз помоћ свим породицама које су користиле мере помоћи у поступцима вантелесне оплодње.    

– Добили смо прве тројке у историји Србобрана, прегледали смо сву постојећу документацију и нема података да су до сада рођене три бебе одједном. Потрудили смо се да помогнемо, онолико колико можемо, како би породица лакше одговорила на потребе, а њих је сигурно доста када имате три бебе у кући. За нас је важна и порука коју шаљемо са овог места, да подстичемо и позивамо и друге младе брачне парове да покушају да кроз поступак вантелесне оплодње, да добију наследнике. Треба да знају да имају и имаће нашу подршку – истиче Дебељачки и додаје да је неопходно само поднети захтев, затражити подршку, и општина ће драге воље помоћи. 

србобран
Извор:
Дневник
Пише:
Ивана Бакмаз
Војводина Бачка
