У понедељак без воде у појединим деловима Телепа и Сремских Карловаца

10.10.2025. 10:25 10:26
Дневник
Дневник
Фото: Dnevnik.rs

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ обавештава грађане да ће у понедељак, 13. октобра 2025. године, због планираних радова на водоводној мрежи, доћи до прекида у водоснабдевању у појединим деловима Телепа и Сремских Карловаца.

💧 Нови Сад

Без воде ће у периоду од 7 до 16 часова бити следеће улице:

Вршачка (од Футошког пута до Јована Поповића), Дубровачка, Јерменска и Панонска.

Из „Водовода“ напомињу да постоји могућност да, уколико за тим буде потребе, блокада водоводне мреже буде продужена и проширена на околне улице.

💧 Сремски Карловци

У периоду од 8 до 16 часова, без воде ће бити становници Матошеве и Андреја Волног улице.

И у овом делу града могуће је привремено продужење или проширење зоне без воде, уколико радови то буду захтевали.

Из ЈКП „Водовод и канализација“ моле грађане за стрпљење и разумевање током извођења радова и саветују да унапред обезбеде потребне количине воде за пиће и основне потребе.

Дневник
Дневник
