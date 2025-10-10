У понедељак без воде у појединим деловима Телепа и Сремских Карловаца
Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ обавештава грађане да ће у понедељак, 13. октобра 2025. године, због планираних радова на водоводној мрежи, доћи до прекида у водоснабдевању у појединим деловима Телепа и Сремских Карловаца.
💧 Нови Сад
Без воде ће у периоду од 7 до 16 часова бити следеће улице:
Вршачка (од Футошког пута до Јована Поповића), Дубровачка, Јерменска и Панонска.
Из „Водовода“ напомињу да постоји могућност да, уколико за тим буде потребе, блокада водоводне мреже буде продужена и проширена на околне улице.
💧 Сремски Карловци
У периоду од 8 до 16 часова, без воде ће бити становници Матошеве и Андреја Волног улице.
И у овом делу града могуће је привремено продужење или проширење зоне без воде, уколико радови то буду захтевали.
Из ЈКП „Водовод и канализација“ моле грађане за стрпљење и разумевање током извођења радова и саветују да унапред обезбеде потребне количине воде за пиће и основне потребе.