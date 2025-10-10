НОВО МИЛОШЕВО ДОБИЈА МОДЕРАН ФАБРИЧКИ КОМПЛЕКС! У плану је велика производња, а ово је инвеститор
Предузеће “Dan-Ran Feathers” из Новог Милошева планира да у овом селу на територији новобечејске општине изгради фабрички комплекс за прераду паперја и шивење конфекције.
С тим у вези, оглашена је јавна презентација пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу овог комплекса, који би се налазио у Јужној индустријској зони у Новом Милошеву.
У документацији се наводи да се парцела на којој би био подигнут фабрички комплекс налази у грађевинском подручју, односно у радној зони, као и да је неизграђена. У овој зони, иначе, дозвољена је изградња пословних, производних и складишних објеката, као и комбинација наведених намена. Такође, уз главне објекте је дозвољена изградња и помоћних објеката, као што су оставе, типске трафостанице, ограде, бунари, водонепропусне септичке јаме и слично. Објекти могу да се граде као слободностојећи или у низу.
На поменутој парцели фирма “Dan-Ran Feathers” планира да изгради објекте који би били у функцији прераде паперја и шивења конфекције. Фабрички комплекс обухвата портирницу, пословно-производни објекат, два производна погона, котларницу, два магацинска простора, погон за припрему воде, просторије за боравак запослених са лабораторијом, трафостаницу, као и друге помоћне објекте у функцији комплекса.
Друштво са ограниченом одговорношћу “Dan-Ran Feathers” регистровано је на адреси Генерала Драпшина 22 у Новом Милошеву и послује од 23. фебруара 2012. године. Власник и директор предузећа је Дане Јанков, а претежна делатност је регистрована под шифром 4624 - трговина на велико сировом, недовршеном и довршеном кожом. Према критеријумима дефинисаним Законом о рачуноводству, “Dan-Ran Feathers” се сврстава у категорију малих предузећа.
Према подацима објављеним на сајту CompanyWall, фирма је 2024. године остварила укупне приходе у износу од 189.127.000 динара и позиционирана је као поуздан актер у својој индустрији.