ДОНЕСИТЕ ПАПИР, ОДНЕСИТЕ САДНИЦУ
ЦВЕТНА ПИЈАЦА ПОНОВО ОСВАЈА НОВОСАЂАНЕ Мириси јесени пред Спенсом
Новосадска цветна пијаца на платоу испред Спенса и ове јесени окупља љубитеље природе, биљака, декорације.
Посетиоци ће данас од 8 до 19 и сутра од 8 до 18 часова уживати у разноврсној понуди сезонског цвећа, украсног биља, садног материјала, рукотворина, домаћих производа... Осим продајног и изложбеног дела моћи ће да учествују и у програмима који су део пројекта „Време је за земљиште”, који подржава фондација Сидро, а на ту тему биће организоване дечје радионице у два термина, од 9 до 10 и од 10.30 до 11.30 часова.
Као и на претходним Цветним пијацама, посетиоци и пољопривредници моћи ће да добију информације о регенеративној пољопривреди и њеним предностима.
У оквиру еколошке акције „Замени папир за садницу”, Покрета горана Новог Сада и Удружења „Инжењери заштите животне средине”, стари папир могуће је заменити за саднице данас од 8 до 19 и у суботу од 8 до 13 часова.
Новосадске цветне пијаце, у јесењем циклусу, организоване су уз подршку Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Више информација доступно је на сајту Покрета горана, pokretgorana.org.rs, као и њиховим Фејсбук и Инстаграм страницама.
„Посетите Цветну пијацу, обогатите своје домове и дворишта новим биљкама, обрадујете најмлађе занимљивим садржајем и допринесите зеленијем и лепшем окружењу. Не пропустите да осетите мирисе јесени – видимо се на платоу испред Спенса”, поручују организатори из Покрета горана Новог Сада.