БОГДАНОВИЋ ПОНОВО У ПРОБЛЕМУ! Повреда, а тек што се вратио на паркет СА БОЛНОМ ГРИМАСОМ НАПУСТИО ТЕРЕН (ВИДЕО)
Богдан Богдановић, капитен репрезентације Србије, поново се повредио, и то у свом првом наступу након дуже паузе.
Разлог кратког задржавања на терену је нова повреда искусног бека. Богдановић је уз болну гримасу напустио терен, док се држао за доњи део леђа.
Искусни бек, који се овог лета придружио Клиперсима, одиграо је свега два минута у предсезонском мечу против кинеског Гвангџоуа, пре него што је морао да напусти игру због нове повреде. За кратко време на терену забележио је једну асистенцију, али су сви планови о повратку у пун ритам сада доведени у питање.
Клиперси су убедљиво славили у овом дуелу резултатом 142:95, али је Богдановићева ситуација засенила спортску доминацију тима.
Богдановић је недавно говорио о свом опоравку и ранијим проблемима са тетивом:
– Није то било толико озбиљно колико су медији правили да јесте. На почетку ме јесте уплашило, али то је била делимична повреда лигамента тетиве. Рекли су да ће опоравак трајати четири до шест недеља – ја сам сад у петој, рекао је недавно за медије.
Додао је и да се осећа добро, да покушава да ухвати ритам са екипом и игра с ограниченом минутажом. Ипак, изгледа да повратак није био у потпуности безбедан.
Богдановић је ово лето провео у интензивном ритму — лечио хроничне повреде, спремао се за наступ са репрезентацијом, а потом морао да је напусти због здравствених проблема.
– Имао сам “испребијано” тело прошле године. Било ми је тешко да напустим репрезентацију као капитен. Али нисам желео да пропустим почетак сезоне. И даље верујем да бисмо имали шансе за злато да сам остао здрав, искрено је признао.
Иако се још увек не зна колико је нова повреда озбиљна, ситуација забрињава — како за Клиперсе, тако и за српске навијаче који се надају да ће Богдан бити спреман за следеће изазове у дресу репрезентације.