ОВИХ МАЈСТОРА ИМА ТЕК НЕКОЛИКО У ЦЕЛОЈ ВОЈВОДИНИ, А ЊИХОВИ ПРОИЗВОДИ ТРАЈУ ДЕСЕТИНАМА ГОДИНА! И СВЕ СУ ТРАЖЕНИЈИ! Нада и Мартон последњи су чувари овог заната

10.10.2025. 08:02
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
мартон тапаи
Фото: Приватна архива

Сашити добар јорган, који зими греје а лети хлади, није ни лако ни једноставно.

Јорганџије су некад биле угледне занатлије, било их је по неколико у сваком граду, а данас се малтене могу пребројати на прсте једне руке у целој Војводини. У неком тренутку, вунени јоргани устукнули су пред синтетиком, а онда су их алергије и здрав разум вратили у живот. Само што сад нема ко да их сашије.

Нада Тапаи имала је јорганџијску радњу у Зрењанину. Због болести је морала у превремену пензију. Радња више не постоји, али “јорганџијску ватру” чува њен супруг Мартон Тапаи. Јорган сашије пријатељима и рођацима, те још у прстима чува посебну вештину шивења доброг јоргана.

-Наша радња је била позната по томе што смо шили нове јоргане од старе вуне. Добар јорган може да служи 30 - 40 година, али ни тада му није крај. Распара се, вуна се опере, издрнда поново, и са новим дамастом и свилом век му се продужи за још неколико деценија - почиње причу Мартон Тапаи.

Квалитетан јорган има неколико слојева. Доње платно је од дамаста, па следе памучни шифон и вуна, и на крају свила.

-Данас се шију лакши јоргани, од две до две и по киле, док је раније било и оних од пет килограма. За обичан јорган цртају се две “кобасице”, како их ми зовемо, за проширени три - додаје Мартон.

јоргани
Фото: Приватна архива

За шивење једног јоргана потребно је неколико дана. Од алата - игла, маказе, напрстак, а ту су и рам, ђерђеф... Наш саговорник са поносом чува иглу с округлом ушицом коју му је оставила његова тетка. Каже да је таква игла данас раритет.

-Парадокс је да се данас све више траже јоргани од природне вуне, а све је мање мајстора који могу да га добро сашију. Јорганџија не може без дрндара, а у околини скоро да нема таквих мајстора. Наш дрндар има више од 80 година и нико га неће наследити. Ни наше кћерке не желе да наставе породичну јорганџијску традицију. Уз нас су научиле да сашију јорган, али немају амбицију да занат одрже - каже Мартон Тапаи.

Зато, ко има добар јорган нека га и добро чува.

-О јоргану, да би вам трајао три па и четири деценије, морате добро да се бринете. То значи да га морате ставити у навлаку. Значи и да га сваког дана, када устанете, добро протресете. Можете да га излуфитирате и осунчате у току лета. Ако га лети не користите, пажљиво га одложите на тамно место, до следеће зиме. Ако сте имали доброг јорганџију, грејаће вас без грешке малтене док сте живи – закључује мајстор за добре јоргане Мартон Тапаи.

стари занати јорганџије Зрењанин
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Банат
