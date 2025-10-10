ОВО СУ КАНДИДАТИ ЗА ГРАДСКА ПРИЗНАЊА За Октобарску награду осам предлога
Комисији за обележавање празника и доделу признања за кандидате за доделу Октобарске награде је пристигло девет иницијатива.
Међу предложеним кандидатима су Инклузивни оркестар „Добри људи“, Основна школа „Милош Црњански“, прим. др Дејан Нинчић, Вељко Милковић, проналазач и истраживач, Каћке новине, професор у пензији мр Бошко Брзић, првакиња балета Српског народног позоришта Габриела Теглаши Јојкић, декан Факултета спорта и физичког васпитања проф. др Патрик Дрид и првак Опере Српског народног позоришта Жељко Р. Андрић. Комисија је утврдила да иницијатива за прим. др Дејана Нинчића не садржи образложење, те не може бити прихваћена, тако да ће се одлучивати између осам предлога.
За кандидате за доделу Новембарске повеље Комисији је пристигло 10 иницијатива, а међу предложеним кандидатима су Основна школа „Милош Црњански“, Предраг Тодорић, Каћке новине, професор у пензији мр Бошко Брзић, спортисткиња, чланица Новосадског џудо клуба Александра Андрић, радник ЈКП „Чистоћа“ Кристијан Кнежевић, радник ЈКП „Чистоћа“ Дејан Шакић, студенти и студенткиње Универзитета у Новом Саду, Добровољно ватрогасно друштво, Будисава и КУД „Светозар Марковић“. Све иницијативе су поднете у складу са Одлуком о Новембарској повељи.
Од пристиглих пет иницијатива за доделу Фебруарске награде, прихваћене су три иницијативе за Фебруарску награду за 2024. годину, и то за Вељка Милковића, члана Међуопштинског удружења цивилних инвалида рата Нови Сад и проналазача и истраживача, затим за Бошка Брзића, професора у пензији, кога су предложиле месне заједнице Каћ и Будисава и Каћке новине и за Петру Спасојевић (подносилац иницијативе Удружење „Живот као инспирација“). Иницијатива за професора физичке културе у пензији и дипломирани тренер одбојке и фудбала Мића Гаврилов утврђена је као непотпуна, а за иницијативу да студенти и средњошколци Новог Сада буду кандидати за Фебруарску награду није у складу са Одлуком о Фебруарској награди Града Новог Сада, јер се додељује грађанину, а не групи грађана.
На наредној седници чланови Комисије ће предложити кандидате за градска признања, а коначну реч даће одборници и одборнице Скупштине Града Новог Сада.