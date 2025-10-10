(ВИДЕО) ПОГЛЕДАЈТЕ КАКО ИЗ ДРОНА ИЗГЛЕДА ОБИЛАЗНИЦА ФРУШКОГОРСКОГ КОРИДОРА ОКО ИРИГА Ускоро без теретњака кроз једно од најлепших места у Срему- Биће дугачка 10 километара

Траса је планирана да омогући најкраћу везу између Србије и БиХ, као и бољу повезаност са Хрватском и даље са западом и регионалним саобраћајним правцима.

Укупна дужина деонице биће 47,7 километара и подељена на четири деонице, од којих је један тунел и мост.

Тунел Иришки венац, двоцевни, дужине 3,5 километара, након завршетка радова биће најдужи тунел у Србији, док ће мост преко Дунава код Петроварадина, дужине око 1.770 метара.

У видеу у наставку текста погледајте радове на обилазници код Ирига.

Пројекат ће ублажити саобраћај кроз Национални парк Фрушка гора и тиме смањити емисију штетних гасова.

Деоница ће омогућити бржи и безбеднији саобраћај, смањити гужве на постојећим путним правцима, али и довести до скраћења времена путовања између значајних тачака.

Фото: Screenshot Instagram nsvojvodinanews.rs

Осим еколошког и саобраћајног значаја, ту је и друштвени. Фрушкогорски коридор довешће до регионалног развоја- утицаће на развој Срема, Ирига, Руме и других насеља на траси. Очекује се да ће побољшати услове живота и смањити притисак на урбана подручја.